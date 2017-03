Una tongada de pluges obrirà un cap de setmana més fred i ventós

Aquest matí l'escenari és el d'un dia d'estancament. S'han formant núvols baixos a la costa a causa de l'elevada humitat, uns núvols baixos i espessos que s'aniran esqueixant amb el pas de les hores. Avui durant bona part del dia hi haurà més sol que núvols, i també en aquests sectors prop de mar al migdia hi farà més sol que a primera hora.

Tot i això aquest migdia ja es començarà a notar el canvi de temperatura, en general els termòmetres es quedaran entre 1 i 3 graus més curts que els dies anteriors. Amb el pas de les hores s'anirà acostant un sistema frontal que al vespre farà ploure a tot arreu i deixarà precipitacions abundants en sectors del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central. La pressió atmosfèrica a la nit arribarà a baixar per sota dels 1.000 hPa; si sou sensibles als canvis de temps és possible que ho noteu.

La majoria de les precipitacions arribaran de nit, però demà a la tarda un altre front reactivarà les nevades al Pirineu i farà que el temps sigui insegur també en altres comarques del nord i en punts de l'Ebre. Diumenge al migdia un tercer front mantindrà el cel enterbolit i encara farà nevar més puntualment al Pirineu.

Atents a la cota de neu, perquè durant la pròxima nit baixarà fins a situar-se a prop dels 1.000 metres, o fins i tot puntualment per sota. Per tant, demà, al Pirineu i Prepirineu hi podria arribar a nevar fins al fons d'algunes valls. La nevada es preveu abundant a partir dels 1.500 metres, fins al punt que el Meteocat té activat un avís de situació de perill per la possibilitat que els gruixos superin els 20 centímetres a partir dels 1.400 metres. Per a avui també hi ha actiu un avís per fort vent a la serralada.

No només al Pirineu el vent hi serà protagonista, aquesta nit bufarà amb c ops de 60 o 70 km/h a moltes comarques de la costa i del Prelitoral. Al centre del cap de setmana tendirà a desaparèixer, però entre diumenge a la tarda i dilluns podria bufar amb ratxes encara més fortes a l'Ebre, al Camp de Tarragona, al Pirineu i a l'Alt Empordà.

Tot aquest canvi de temps farà baixar clarament la temperatura, sobretot entre demà a la tarda i diumenge al matí. A l'interior i al Pirineu els termòmetres baixaran més de 5 graus, el canvi serà molt més moderat a la costa. Diumenge el mestral farà que els termòmetres es recuperin molt ràpidament a la Costa Daurada.

Diferència de temperatura prevista entre avui i demà al migdia

Precipitacions previstes per avui, la majoria cauran de nit