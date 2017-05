Una tongada de tempestes posarà fi a la calor demà

Avui tornarà a ser un dia molt estiuenc, però en general ja no se superaran les temperatures màximes d'ahir. De fet, aquest matí molts termòmetres de la meitat est de Catalunya marcaven un o dos graus menys que ahir a primera hora. Aquest dimarts el termòmetre es van enfilar fins als 33 graus a Alcarràs, fins als 32 a Lleida i fins als 31 a Girona i a Tortosa. Avui serà un altre dia amb molt de sol, tot i que a la tarda els núvols enterboliran el cel en moltes comarques. L'aire tan càlid d'aquests dies ha fet aparèixer boires sobre el mar a la Costa Brava aquest matí, una mala visibilitat que es pot anar fent present de manera intermitent avui en aquest sector, on la temperatura del mar és encara força baixa.

Demà hi haurà un canvi important de temps: a la tarda i al vespre una tongada de ruixats i tempestes afectarà la majoria de comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu i en molts sectors de Ponent. En totes aquestes zones és probable que hi hagi tempestes localment fortes i acompanyades de calamarsa, aiguats que superaran els 10 o 15 l/m2 en alguns casos. A primera hora de la nit els ruixats també descarregaran amb ganes en moltes comarques de Girona; tot fa pensar que a la costa és on plourà de manera més esporàdica. Demà la calor ja afluixarà clarament a Ponent.

Divendres encara quedaran intervals de núvols, sobretot a les comarques de Girona i en punts del Pirineu. Els ruixats que puguin aparèixer divendres ja seran molt més aïllats i puntuals. El més important de divendres serà la baixada que faran els termòmetres, que serà d' entre 6 i 9 graus en moltes comarques interiors i del nord, i d' entre 2 i 5 a la resta.

En l'inici del cap de setmana tornarem clarament a un ambient més primaveral, tot i que a llarg termini els mapes del temps fan pensar que la setmana que ve la temperatura tornarà a remuntar amb facilitat, i en general l'ambient de la primera part de la setmana vinent s'assemblarà més al d'avui que al del cap de setmana.

Dissabte i diumenge seran dies amb més sol que núvols; dissabte a la tarda encara hi haurà ruixats de poca durada en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Diumenge els ruixats puntuals de tarda podrien afectar també altres indrets del Pirineu; en general, diumenge serà un dia més enterbolit que dissabte.