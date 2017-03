Les últimes nits de l'hivern seran una mica més fredes

Hem començat jornada amb més fred que ahir, però tot i així ben pocs termòmetres han baixat per sota dels 0 graus aquest matí. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen els -1º del Pont de Suert, i els 0º de Puigcerdà i de Sant Pau de Segúries. Al migdia les temperatures s'assemblaran bastant a les d'ahir, i només a les cotes altes del Pirineu pujaran bastant més que els dies anteriors.

Avui serà un dia de sol, només quedaran alguns intervals de núvols al nord del Pirineu i també al sud del País Valencià, on ahir les pluges van provocar inundacions en molts indrets. Els núvols baixos que a primera tapaven el cel en punts de la Depressió Central es desfaran durant el matí. Avui el vent encara es deixarà sentir moderat a la costa, cada cop menys de gregal i més de tramuntana. En punts del Baix Empordà i de la Selva avui encara hi haurà cops de vent màxims de més de 50 km/h. La situació marítima es mantindrà complicada, amb onades de més d'un metre en molts casos.

No hi haurà canvis importants en l'estat del cel durant la resta de la setmana. El sol seguirà predominant gairebé arreu. Les primeres novetats destacables en el temps no s'entreveuen fins a l'inici de la setmana que ve, ja oficialment dins de la primavera: la nova estació començarà oficialment dilluns a dos quarts de dotze del matí.

Tampoc les temperatures experimentaran grans canvis els dies vinents, però sí que tendiran a recular lleugerament. Demà al migdia molts termòmetres marcaran un o dos graus menys que avui, sobretot a les comarques de la meitat est, i com més avanci la setmana, una mica més fredes seran també les nits. El canvi es notarà, sobretot, al Pirineu Oriental i a les comarques interiors de Girona, on les glaçades a primera hora hi reapareixeran, més aviat entre dijous i divendres. La diferència entre la temperatura de primera hora i la del migdia s'accentuarà. Demà el vent tendirà a desaparèixer i la situació marítima millorarà.