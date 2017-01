Les vostres fotos d'una emblanquinada que ha deixat fins a 30 centímetres de neu

La neu ha acumulat gruixos importants en algunes comarques, sobretot al Ripollès, a la Cerdanya i al Berguedà, on en alguns casos no s'hi veia tanta neu des del 2010. És el cas per exemple de Bagà, on ahir hi van caure fins a 20 centímetres, segons dades de Manel Cascante l'última nevada que havia superat els 10 centímetres al poble data del novembre de 2010.

D'entre els gruixos acumulats més importants destaquen: Molló 30 cm, Bagà 20, Puigcerdà 19, Gombrèn 18, Planoles 17, Das 15, Berga 9, La Llacuna 3, Santa Pau 3, Vic 2. Hem fet un recull amb algunes de les fotos que ens heu enviat al llarg del matí.