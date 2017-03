Alguns xàfecs, nevades i ventades en un cap de setmana més d'hivern

Dijous amb bandes de núvols prims que enterboliran el cel però complicaran poc el temps. Aquest migdia l'ambient serà més càlid que el d'aquest dimecres, sobretot a l'interior, on el termòmetre s'arribarà a enfilar 3 o 4 graus més que en la jornada anterior.

Els dies vinents hi haurà canvis més destacables. El pas de dos sistemes frontals divendres i dissabte deixarà algunes pluges i nevades, provocarà ventades i sobretot farà recular clarament el termòmetre. Divendres l'ambient ja no serà tan suau com dijous, però sobretot serà dissabte a la tarda i diumenge al matí quan la baixada es farà més notòria: en algunes comarques interiors i del Pirineu els termòmetres recularan més de 5 graus respecte a les temperatures d'aquest dijous.

Dels diversos fronts, el més actiu serà el de divendres a la tarda i nit, i a les comarques de més a l'oest ja hi començarà a ploure a la tarda, però sobretot serà al vespre i a la nit quan el front farà ploure a la majoria de comarques. En general les pluges no passaran dels 5 l/m2, però en alguns punts del Pirineu i de la Catalunya Central podrien arribar a ser més de 20.

Dissabte ens creuarà un segon front que portarà molts núvols però deixarà menys pluges. La previsió sobre aquest front és més incerta, arribarà a la tarda i on és més probable que hi deixi precipitacions és al Pirineu i a les comarques del sud. Tot i això, en moltes comarques la probabilitat que com a mínim plogui en algun moment de dissabte a la tarda es mou entre el 30% i el 40%. Atents a la cota de neu, perquè els últims mapes del temps fan pensar que dissabte s'arribarà a situar per sota dels 1.000 metres, de manera que al Pirineu pot arribar a nevar fins i tot al fons d'algunes valls.

Diumenge arribarà un tercer front, aquest encara menys actiu. Deixarà algunes nevades puntuals al Pirineu però en general no farà ploure. Mantindrà, això sí, el cel mig ennuvolat.

Els dies vinents també caldrà tenir en compte el vent. La nit de divendres a dissabte les ventades podran arribar a superar els 70 km/h en diverses comarques de la costa i prelitoral, no només en les més avesades al vent. Diumenge a la tarda i vespre també bufarà fort, en aquest cas sobretot al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on les ratxes podrien ser de més de 100 km/h.

540x306 Cops de vent màxims previstos per la matinada i el matí de dissabte Cops de vent màxims previstos per la matinada i el matí de dissabte