La primavera ja fa dies que ha començat

Aquest matí a dos quarts de dotze s'ha produït l'equinocci de primavera, però el cert és que ja fa molts dies que l'ambient és primaveral. Els 20 primers dies del març hem tingut temperatures molt per sobre del que tocaria, fins al punt que només hi ha un precedent clar d'uns últims 20 dies d'hivern més càlids que els d'enguany: el de l'any 2001

Hem analitzat dades de sis observatoris amb sèries llargues o molt llargues de dades, i el resultat és que als observatoris de Lleida i Tortosa i els dels aeroports de Reus, Girona i del Prat només hi ha un any amb una mitjana de temperatura més alta per a aquest període. En la majoria dels casos es tracta del 2001, excepte en el cas de l' aeroport del Prat on la mitjana d'aquest any només queda superada per la del 1926. En el cas de l' Observatori Fabra de Barcelona els 20 primers dies de març d'enguany queden com els tercers més càlids des que hi ha dades. Aquesta llista resumeix aquestes temperatures mitjanes de l'1 al 20 de març, el primer valor és la dada d'enguany i el segon els precedents:

Aeroport del Prat, 14,1º / 14,4º (1926)

Aeroport de Reus, 13,5º / 14,3º (2001)

Tortosa, 15,6º / 16,2º (2001)

Lleida, 13,2º / 13,5º (2001)

Aeroport de Girona, 12,3º / 13,1º (2001) i 12,3º (1977)

Barcelona (Fabra), 13,7º / 14,3º (1997) i 13,9 (2001)

Per fer-se a la idea de fins a quin punt són altes aquestes temperatures, va bé saber que totes aquestes temperatures mitjanes dels 20 primers dies de març de 2017, són iguals o més altes que els valors normals de l'abril. És a dir, fins ara aquest març ha estat més càlid del que sol ser-ho l'abril, si fem servir com referència la mitjana del període 1971-2000. Per exemple, a l'aeroport del Prat la mitjana de l'abril és de 13º, a Tortosa de 15,2º i a Girona de 11,8º, totes inferiors a les temperatures que hem tingut les tres darreres setmanes.

Més enllà d'aquestes dades en aquest tram final de l'hivern també s'ha produït un fet excepcional i sense precedents: per primer cop en tota la sèrie de dades de l' Observatori de l'Ebre de Tortosa s'ha arribat als 30 graus abans d'iniciar-se la primavera. El dia 9 de març es va arribar a 30º clavats en aquest punt de les Terres de l'Ebre, mai abans amb dades des de 1920 a Tortosa s'havia assolit una temperatura de 30º a l'hivern, i només dues vegades havia passat dins del mes de març, el 23 de març de 2001 es va arribar als 32,5º, i el 22 de març de 1990 també es va arribar a 30º.

Aquesta setmana s'espera una normalització de temperatura a partir de dijous que pot provocar un descens de més de 5 graus dels termòmetres. La primavera semblava ja molt consolidada, però el març sempre té cartes amagades.