Les reserves dels embassaments són deu punts percentuals més altes que l'any passat

S'acosta l'estiu, l'època en què les reserves d'aigua acostumen a fer una baixada més important, però enguany els nivells dels embassaments de les conques internes de Catalunya són bons i se situen per sobre de la mitjana. El conjunt d'embassaments catalans no vinculats a la conca de l'Ebre estan a un 86% de capacitat, clarament per sobre del nivell del 76% que tenien ara tot just fa un any. També les dades són més bones que la mitjana dels últims 10 anys. Normalment en aquesta època el més normal és que hi hagin uns 590 hectòmetres cúbics d'aigua acumulats als pantans; aquest any la xifra arriba fins als 598.

Individualment la majoria d'embassaments tenen també bones reserves d'aigua, i només alguns dels pantans més petits com el de Siurana (47%) i el de Riudecanyes (55%) tenen reserves per sota de les habituals, especialment el de Siurana, que acumula la meitat de l'aigua que sol tenir en aquesta època de l'any. De ben segur les pluges d'aquesta nit hauran contribuït a millorar el nivell d'aquest últim embassament: a Siurana hi han caigut 32 l/m2. Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també tenen nivells força bons en general: el pantà de Rialb està al 93%; el de Riba-roja d'Ebre, al 95%, i el de Camarasa, al 88%. Oliana (77%) i Canelles (72%) estan una mica més buits.

Que les reserves dels pantans siguin bones no vol dir que no hi pugui haver sequera, ja que el fet que estiguin plens o no depèn bàsicament de les pluges i nevades que s'acumulin a les capçaleres dels rius. En aquest sentit les últimes dades del Meteocat són més optimistes que les de fa alguns mesos, però encara revelen que hi ha algunes comarques pròximes a la situació de sequera. L' índex de precipitació estàndard dels últims 6 mesos situa alguns indrets de l'Empordà, del Gironès, del pla de l'Estany, de la Selva, d'Osona i del nord del Maresme al límit de les condicions de sequera moderada.

El mateix índex però amb dades dels últims 12 mesos dibuixa un panorama molt més delicat: moltes comarques de la costa, del prelitoral i alguns punts de l'altiplà central i del Pirineu Occidental es troben des d'aquest punt de vista en situació de sequera moderada, i a la Ribera d'Ebre i en punts del Baix Ebre la sequera es considera fins i tot forta. Reculant encara una mica més, amb dades dels últims dos anys, la sequera forta s'estén per moltes comarques i apareixen fins i tot sectors amb una sequera considerada extrema al prelitoral, a la Costa Brava i a Ponent.

540x306 Índex de precipitació estàndard dels últims 6 mesos / METEOCAT Índex de precipitació estàndard dels últims 6 mesos / METEOCAT

540x306 Els valors inferiors a -1 indiquen sequera moderada / METEOCAT Els valors inferiors a -1 indiquen sequera moderada / METEOCAT