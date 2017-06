Els ruixats de tarda s'aniran repetint

Encetem el mes de juny amb un matí que es presenta tranquil i assolellat en general, després del ruixats que ahir a la tarda van afectar principalment el Pirineu i en Prepirineu. Durant el matí hi haurà alguns intervals de núvols passatgers poc importants a punts del Rosselló, de les comarques de Girona i del litoral central i sud del País Valencià.

En canvi, la tarda serà més moguda. Abans no s'acabi el matí, començaran a créixer nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, al voltant del Collsacabra, les Guilleries i el Montseny, així com als Ports i a les zones de muntanya de Castelló i València. Serà a aquestes zones on al llarg de la tarda cauran ruixats dispersos que aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Amb el pas de les hores, els xàfecs s'aniran desplaçant cap al sud i l'est fins a arribar al nord de la Catalunya central i de ponent. Fins i tot podrien afectar punts del prelitoral nord. A la resta es mantindrà el cel poc ennuvolat.

La temperatura màxima recuperarà posicions. Avui s'enfilarà entre 1 i 3 graus més que ahir. Per tant, hi haurà força registres propers o fins i tot superiors als 30ºC a bona part del pla de Lleida, de pla de Bages, de l'interior de les terres de l'Ebre i a punts del prelitoral. A la resta, s'arribarà a valors de 24 a 29ºC, en general.

Demà tornarem a tenir un dia molt semblant. El matí assolellat donarà pas a una tarda amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Sembla que demà els costarà més d'arribar a altres zones. Això sí, alguns mapes indiquen que ja de cara a últimes hores del vespre i durant la nit podrien arribar alguns ruixats per la Franja de ponent.

La calor anirà a més, tant de dia com de nit, tot i que serà una pujada transitòria. De fet, entre divendres i dissabte tindrem els dies més càlids de la setmana, a l'espera d'una nova davallada del termòmetre durant la segona meitat del cap de setmana.

Dissabte hi haurà un repunt del temps canviant. A la tarda els ruixats i les tronades no només afectaran el Pirineu i el Prepirineu, sinó que s'estendran per moltes comarques de la meitat oest de Catalunya i de l'interior del País Valencià. I sembla que de cara a diumenge i dilluns les precipitacions podrien acabar afectant qualsevol punt. Esperem que demà ja puguem explicar amb més detall el temps del cap de setmana que, per alguns, s'allargarà fins dilluns.