Els ruixats i les tronades aniran a més

Durant el matí hi haurà grans clarianes en general, amb núvols més compactes a les comarques de Lleida i del Pirineu. En aquests sectors es podria escapar algun ruixat, tal com ja ha passat de matinada. A partir del final del matí començaran a créixer nuvolades a bona part de l'interior del país.

La tarda serà moguda. S'esperen xàfecs i tempestes que començaran a afectar el Pirineu, el Prepirineu, la meitat oest del país i l'interior del País Valencià. Amb el pas de les hores s'estendran per bona part de l'interior de Catalunya i per la Catalunya nord. De cara al vespre els ruixats perdran intensitat i arribaran a la costa Daurada, al litoral de Castelló i, de manera més aïllada a punts de la costa central i la costa Brava.

Caldrà seguir la situació amb atenció, ja que localment els xàfecs seran forts i fins i tot poden anar acompanyats de pedra petita i de cops de vent forts. En aquest sentit hi ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya.

Amb tot, la temperatura màxima recularà una mica respecte ahir. Costarà trobar valors per sobre dels 31 o 32ºC. Al Pirineu s'arribarà a valors de 20 a 25ºC, al litoral de 23 a 28ºC i a l'interior de 25 a 30ºC. Allà on el termòmetre s'enfilarà més és a punts de l'interior de les comarques de Girona, sobretot a l'àrea del Gironès i l'Alt Empordà, així com al prelitoral central.

Demà s'acostarà un front per l'oest que accentuarà encara més la inestabilitat. Els núvols seran força abundants i caurà algun ruixat feble i dispers ja de bon matí. De nou, a partir migdia reapareixeran les tronades per l'oest i el Pirineu que, al llarg de la tarda, podran afectar a qualsevol punt. Localment descarregaran amb força i poden anar acompanyades de pedra i ventades.

La temperatura començarà a baixar de manera notable. La màxima quedarà entre 2 i 5 graus més baixa, i la mínima es donarà al final del dia a bona part dels territoris. Això farà baixar la cota de neu que, en acabar la jornada se situarà al voltant dels 2600 metres.

Durant la matinada de dilluns i les primeres hores del matí ens acabarà de creuar el front. A partir de llavors les clarianes guanyaran terreny i els ruixats tendiran a restringir-se al Pirineu, a l'interior de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona. En aquests sectors no acabarà de fer net. A la resta, la tarda de dilluns serà més assolellada i agradable.