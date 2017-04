El segon març més càlid al món des que hi ha dades

La temperatura del planeta continua disparada. Segons dades del programa Copernicus del Centre Europeu de Predicció aquest mes de març ha estat el segon més càlid des que hi ha registres. La temperatura mitjana de la Terra s'ha situat 0,69º C per sobre de la mitjana del període 1981-2010, només 0,1º per sota del rècord establert l'any passat. Les anomalies més fortes a Europa s'han donat a Rússia, on algunes regions han arribat a registrar una temperatura mitjana 15º per sobre de l'habitual.

Tot i les nevades a cotes baixes de fa pocs dies, a Catalunya el març també ha estat molt més càlid del que caldria esperar. Les temperatures més altes s'han registrat en punts de muntanya, on l'anomalia de la temperatura mitjana ha arribat a superar els 3 graus. Al Puig Sesolles, al Montseny, hi ha hagut l'anomalia més alta (+4,1º), però destaquen també Espot (+3,5º), i Malniu (+3,3º). Malgrat això molts punts del Pirineu continuen tenint a d'avui gruixos de neu normals o fins i tot per sobre del que sol ser habitual en aquesta època. On hi ha més neu proporcionalment és al nord del Cadí, (cota 2.100) on el gruix supera el metre i mig de neu, pels 90 centímetres que són normals en aquesta època. On n'hi ha menys és a la zona de Malniu (cota 2.200), on el gruix ronda els 5 centímetres.

Bona part de Catalunya ha tingut un mes de març amb més del doble de pluja i neu del que sol ser habitual. Només alguns punts de l'Empordà, del Gironès, del Pla de l'Estany i del Montsià han tingut precipitacions clarament per sota de la mitjana. D'entre els pluviòmetres de la xarxa del Meteocat el que ha recollit més precipitació és precisament el del Cadí Nord, amb 174 l/m2.

Aquest mes de març també ha tingut dos altres fets climàticament molt remarcables a Catalunya, el 9 de març Tortosa va registrar per primer cop una temperatura de 30º dins de l'hivern astronòmic. Un altre rècord important és el de pluja en 24 hores per un dia de març a Barcelona, que es queda a partir d'ara en els 115 l/m2 que van caure al centenari Observatori Fabra de Barcelona. L'anterior rècord era de 2011 i estava en 80 l/m2.