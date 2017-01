El temporal de neu acumula gruixos de 50 cm al Pirineu de Lleida i dificulta el trànsit

El temporal de neu i vent està afectant en especial les comarques del Prepirineu i el Pirineu i acumula gruixos de fins a 50 cm. La neu, però, ha aparegut també en poblacions de cotes més baixes com Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vic (Osona).

Cadenes en una desena de carreteres



La nevada ha fet la guitza als esquiadors però també als conductors. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la C-28 al port de la Bonaigua s'ha hagut de tallar a Naut Aran i calen les cadenes per circular de Viella a Vaquèira i d'Esterri d'Àneu a la Peülla. A la Vall d'Aran també són obligatòries les cadenes a la N-230 entre Viella i Bossòst, a la N-141 de Bossòst al coll del Portillon i a la C-142b de Vaquèira al pla de Beret. Al Pallars Sobirà també calen cadenes a la C-13 entre Sort i Esterri i a la C-147 entre Esterri i Alós d'Isil, així com a les carreteres locals L-504 i L-510 de Llavorsí a Tavascan i d'Alins a Àreu. A l'Alta Ribagorça les complicacions s'han concentrat a la Vall de Boí, amb cadenes obligatòries a les vies L-500 i L-501 per accedir al Balneari de Caldes i al Pla de l'Ermita.

Estacions d'esquí tancades

El temporal ha obligat a tancar completament les estacions de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, i Tavascan, al Pallars Sobirà. La resta de complexos d'esquí alpí –Baqueira-Beret, Espot i Port Ainé– només han mantingut obertes les instal·lacions de cotes baixes i debutants.

Pel que fa a les estacions de nòrdic, la majoria han pogut obrir amb normalitat excepte Virós-Vall Farrera. Malgrat tot, el sector de l'esquí està satisfet perquè els gruixos que s'acumularan asseguren neu fins a final de temporada. D'altra banda, la nevada també està complicant la circulació a les carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l' Alta Ribagorça.

Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a partir de dimarts que ve, una irrupció d'aire d'origen continental, més fred i sec, provocarà una disminució de les nevades del Pirineu i un marcat descens de les temperatures amb gelades generalitzades a l'interior, que no es descarta que arribin a zones costaneres.

Com a conseqüència d'això, s'espera un episodi de temperatures molt baixes, una onada de fred, amb mínimes inferiors als –12 ºC a les valls del Pirineu, entre –4 i –8 ºC a l'interior i entre 2 i –2ºC en zones litorals.