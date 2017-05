Els tornados buiden l'espai aeri al centre dels Estats Units

La primavera és temporada alta de tornados als Estats Units. Tot i que es tracta d'un fenomen que pot aparèixer gairebé a qualsevol època de l'any, maig i juny són els mesos en què se'n produeixen més, coincidint amb el xoc de les últimes entrades d'aire fred provinents del nord amb les primeres entrades d'aire càlid que arriben pel sud.

Precisament la setmana passada una tongada de tornados va provocar la mort de dues persones en diferents estats centrals dels Estats Units, són les primers víctimes d'aquest mes, però des que va començar el 2017 els més de 700 tornados que ja hi ha hagut al país han provocat la mort de 34 persones, segons dades de l'agència NOAA.

Enmig d'aquesta tongada de tornados el meteoròleg Luke Sampe va compartir a les xarxes una imatge curiosa que va capturar al portal que rastreja vols a temps real, flightradar24.com. S'hi veu un mapa dels Estats Units poblat de petits avions, un autèntic formiguer amb una mena de forat molt evident entre els estats d' Arkansas, Oklahoma i el nord de Texas. “Què passa a les Grans Planes?” es preguntava Sampe en la piulada. Era dijous al vespre i tots els vols esquivant aquesta zona on les tempestes hi eren fortes i podien estar originant fins i tot tornados. Tot i que en general els avions volen per sobre dels núvols, a un altura d'entre 11.000 i 12.000 metres, l es tempestes que generen els tornados poden tenir un desenvolupament vertical fins i tot superior a l'altura de vol, fet que obliga a esquivar-les per evitar complicacions i turbulències. La imatge deixa ben clar que la cadena de tempestes de dijous a la tarda feia molt de respecte.

El forat coincideix bastant bé a més a més amb la part més important de l'anomenat “corredor dels tornados”, la zona on més sovint se'n produeixen als Estats Units. Texas és l'estat nord-americà que més en rep, uns 155 de mitjana per any segons dades de la NOAA, Arkansas amb 96, Florida amb 66 i Oklahoma amb 62 continuen aquesta traumàtica classificació.