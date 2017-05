El vent de ponent i l'efecte Föhn a Catalunya

Segurament us haureu preguntat aquest canvi sobtat que hi ha hagut en les temperatures entre ahir i avui a molts punts de la costa.

Ahir divendres la temperatura màxima a l' estació del meteocat de Barcelona - Zoo, per exemple, no va passar dels 20ºC mentre que avui dissabte, en canvi, s'ha enfilat fins els 28.

El vent de ponent n'és el responsable. Un vent que, com el seu nom indica, ve de ponent i que en el cas de Catalunya arriba sec per haver creuat la península. En el seu recorregut, doncs, perd humitat i fruit de la orografia acostuma a bufar reescalfat a les zones situades a sotavent de les muntanyes.

Aquest vent és més conegut i força temut durant l'estiu per l'elevat risc d'incendi forestal que suposa al País Valencià, on arriba molt càlid i extremadament sec, desbocant les temperatures màximes per damunt dels 35ºC amb humitats relatives baixíssimes, de l'ordre del 10%.

Però si parlem del vent de ponent, hem de fer-ho també de l'efecte "Föhn" o "Foehn".

L'efecte Föhn és el terme internacional amb què es coneix el "Fogony" a Catalunya, un vent càlid i sec que bufa a sotavent de les serralades. El nom de Föhn té el seu origen en els vents d'aquest tipus que bufen al Tirol (Alps), regió on per primer cop van ser descrits.

Es tracta, doncs, d'un procés en el que una massa d'aire humida es veu obligada a superar un obstacle orogràfic important. Per superar-lo, aquesta massa tendeix a refredar-se progressivament (recordem que la temperatura de l'aire disminueix amb l'altura), condensa i acaba formant núvols que donaran lloc a precipitacions a la vessant de sobrevent, la vessant on trobem aquest aire més fred i humit.

El contrari passa a sotavent, a l'altra vessant de la muntanya, on la massa d'aire arriba seca perquè ja ha alliberat la major part de la humitat a la fase inicial del procés. En el descens d'aquesta massa d'aire seca es produeix un procés de compressió adiabàtica (la pressió, al revés de la temperatura, disminueix amb l'altura) de manera que la temperatura tendeix a augmentar.

El resultat final, com dèiem, són vents càlids i secs que arriben a la vessant de sotavent assecant i escalfant l'ambient.

A Catalunya aquest efecte es dóna, principalment, al Pirineu, en valls com el Pallars o l'Aran, fent que la diferència de temperatures i humitats sigui molt significativa entre les respectives capitals comarcals, Sort i Vielha, a la mateixa hora. A la Vall d'Aran aquest vent es coneix popularment com a vent d'"Espanya".