El vídeo d'un impressionant allau de neu pols fa furor a la xarxa

Un dels vídeos que més està corrent per la xarxa durant aquestes últimes hores és el d'un impressionant allau que es va desencadenar fa pocs dies a la regió del Caucas, en territori rus molt pròxim a la frontera amb Geòrgia. Es tracta d'un espectacular allau de neu pols difós a la xarxa per un monitor de muntanya, Oleg Koshkarev.

Hem parlat amb experts en allaus de l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber més coses sobre aquest mena de núvol imponent que baixa a gran velocitat per la muntanya. Segons el predictor d'allaus de l'ICGC Carles Garcia, tot i l'aparença de núvol es tracta d'un allau molt perillós, concretament dels anomenats allaus de neu pols amb efecte aerosol.

Aquest tipus d'allaus es desencadenen a temperatures molt baixes, com a mínim d'entre -8 i -10 graus, i requereixen de grans gruixos de neu acumulada en poques hores, gruixos d'1 o 1,5 metres en 24 o 48 hores com a minim. Per això aquest tipus d'allau és relativament poc habitual al Pirineu, tot i que cada 5 o 10 anys se'n produeixen.

Segons Carles Garcia, aquest tipus d'allaus tenen un gran poder de destrucció i s'experimenten en dues fases. En un primer moment es percep un vent molt fort, que rebenta portes i aixeca teulades. Després arriba la neu, tones i tones de neu que baixen a una velocitat d'entre 200 i 300 quilòmetres per hora. L'allau que es veu al vídeo avança més lentament, està en el tram final d'un desnivell que pot haver estat de 2000 o 3000 metres.

Encara h ha un altre detall que no han passat per alt els experts de l'ICGC, la vegetació. A banda i banda de l'allau s'hi observen zones poblades d' avets, mentre a la zona per on baixa la neu predominen els bedolls, arbres caducifolis més flexibles i més capaços de sobreviure a aquest tipus de fenòmens. Aquesta, doncs, podia ser una pista per entreuve el recorregut més probable d'un allau.

També el vídeo pot servir per pensar en la falsa sensació de seguretat que experimenten alguns dels testimonis, des de l'autor del vídeo fins a diverses persones que s'hi poden observar bastants metres més a prop del fenomen. Segons Garcia és habitual que la gent no sigui conscient del perill al que realment s'exposa en aquests casos, “si hi ha bon temps la gent fàcilment se salta els límits de les estacions d'esquí, els costa entendre el perill d'un allau si el temps no és dolent”. Ja som al final de temporada d'allaus, però sempre és bo recordar que diàriament l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya elabora una previsió diària del perill d'allaus per zones que és bo consultar si es té previst anar a la muntanya.