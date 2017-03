Els metges dels CAP es revolten contra les retallades

"No es pot exigir l’excel·lència del sistema sanitari si es maltracta els seus professionals. No es pot estirar més la corda i continuar esprement-los i tractant-los de manera indignant”. Les paraules són del president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, denunciant la situació del sector sanitari. Una de les àrees més maltractades és l’atenció primària. De fet, una quinzena de CAP de l’àrea metropolitana estan en peu de guerra, rebel·lats contra els efectes de les retallades i les reduccions de personal.

La situació, avisen, ve de lluny. Fernando Alguacil és el metge que va començar la revolta i treballa al CAP de Can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat. “Demanem que es reverteixin les retallades. Ara estem treballant al límit”, assegura a l’ARA. I posa un exemple: en aquest ambulatori, una visita al metge de família pot trigar entre una i tres setmanes. A més, denuncia que Salut substitueix les jubilacions amb interins que contracten mes a mes i a vegades no es cobreixen les baixes per malaltia. Són “situacions inadmissibles” que ja no volen tolerar més.

Per això, va interposar una queixa formal al departament que lidera Toni Comín i va obrir una recollida de firmes per donar suport a un manifest que denuncia el malestar dels professionals dels ambulatoris. Ja s’hi han sumat 2.500 persones. Can Vidalet és només la primera pedra de la revolta. Sobretot després que el FoCAP, el Fòrum Català d’Atenció Primària, també hi hagi donat suport. “Volem denunciar la situació de deixadesa i oblit en què està l’atenció primària: la nostra força de treball són les persones, no necessitem grans tractaments ni tecnologies, sinó atendre bé els nostres pacients”, afirma Meritxell Sánchez, de la junta del FoCAP.

El Fòrum denuncia que des del departament de Salut “s’omplin la boca” dient que l’atenció primària és el pal de paller del sistema sanitari però que, en canvi, redueixin els recursos, d’un 18% del pressupost del 2010 a un 13,8% actualment, i també el volum total de professionals, gairebé 3.000 en els últims anys. “Si volem un sistema sanitari públic, el que és més eficient i dona més bons resultats és una atenció primària forta”, reivindica Sánchez.

El col·lectiu que treballa als CAP es queixa, sobretot, de les llistes d’espera, la falta de substituts i les infraestructures deficients. Problemes que, a la pràctica, acaben empitjorant l’atenció dels pacients. “Tenim dificultats per fer la nostra feina”, assegura Mireia Sánchez, que explica que “qui té poca llista d’espera és perquè treballa més hores de les que toquen”. Al CAP Besòs, on treballa, la primera visita al traumatòleg pot trigar dos mesos.

Albert Planas treballa en un ambulatori d’Osona i també dona suport a la protesta. “Estem treballant amb una sobrecàrrega molt important”, assegura, i avisa que des de la conselleria de Salut “potser no són prou conscients de la gravetat de la situació”.

Si el problema ve de lluny, per què ha saltat ara? És la pregunta que es fan molts dels professionals. “El malestar hi ha sigut sempre perquè mai hem tingut una atenció primària forta com caldria. Per què peta ara i no amb el Govern d’abans, que és el que feia les retallades, no ho sé”, admet Sánchez. Alguacil, el primer metge que va alçar la veu, vol “cridar l’atenció” de Salut. Ho ha aconseguit.

Nova reunió dilluns

Consultat per l’ARA, el departament de Salut ha optat per la prudència i prefereix no fer valoracions perquè encara està estudiant les demandes dels CAP. Fonts del departament asseguren que estan “molt receptius” per escoltar les reclamacions dels professionals sanitaris.

A principis de març la gerent de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS, Montserrat Figuerola; el director de l’Atenció Primària Costa de Ponent, Àngel Jover, i altres directius de Salut es van reunir amb els portaveus de Can Vidalet. Dilluns hi tornaran. Des d’Esplugues avisen que no són un cas aïllat i exigeixen al Govern “solucions urgents”. “No hi haurà un bon sistema de salut si no compten amb nosaltres”, adverteixen.