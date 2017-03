Restablert el servei de metro entre Collblanc i Can Vidalet

Una avaria tècnica ha tallat durant gairebé una hora la línia de metro L5 de Barcelona entre les estacions de Can Vidalet i Collblanc des de les set del matí. Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la incidència, de caràcter tècnic, s'ha pogut solucionar poc abans de les vuit del matí i a hores d'ara la línia recupera la freqüència de pas.

L'averia també ha provocat que els combois circulessin per una sola via entre Cornellà i Centre i Can Vidalet i això ha provocat que la freqüència de pas a les estacions de la línia fos superior a l'habitual.