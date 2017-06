Prop de 2.000 persones es manifesten pel centre de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge

Milers de persones es manifesten aquesta tarda pel centre de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge convocats per la plataforma #BcnNoEstàEnVenda. Amb cartells com "No ens faran fora" i "Stop turisme massiu" han sortit de la plaça de la Universitat a les 18.30. La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, he llegit el manifest inicial. "El model de gentrificació de la ciutat expulsa el veïnat dels barris, i fomenta així la sobreexplotació turística de Barcelona, com passa en altres ciutats", ha dit la presidenta de la FAVB.

Horacio Espeche, membre del sindicat de llogaters, que també forma part de la plataforma, assegura que la protesta és important per "visualitzar la preocupació per l' onada especulativa amb l'habitatge, amb una bombolla del lloguer com la que hi va haver a principis de la dècada del 2000".

A la manifestació s'hi han afegit set columnes que han sortit entre les 17.00 i les 17.30 del Barri Gòtic, de Vallcarca, de Sants, del Poble Sec, del Clot, de Gràcia i del Raval.

La plataforma #BcnNoEstàEnVenda protesta per "la greu situació d'expulsió del veïnat" de Barcelona. La FAVB, una de les entitats que forma part de la plataforma, explica que el preu mitjà del lloguer ha pujat un 17% només entre el 2014 i el 2016 i que en bona part ha augmentat perquè l'habitatge es dedica a altres usos –com ara el lloguer turístic– i és l'objecte d'un "fort procés especulatiu induït pels grans tenidors de finques i inversors".

Tot això, amb els sous dels barcelonins "pràcticament congelats" i en una ciutat on es fan 9 o 10 desnonaments cada setmana, assegura la FAVB. La federació també recorda els efectes de la modificació de la llei d'arrendaments urbans, que redueix a tres anys el termini mínim dels contractes i agilitza els desnonaments.

La protesta arriba enmig de l'efervescència del debat sobre el paper del turisme en l'expulsió dels veïns dels seus barris i sobre la necessitat de trobar un model que garanteixi el dret de l'habitatge dels ciutadans. Fa tot just un mes va néixer el primer sindicat de llogaters –que s'ha afegit a la manifestació– i la d'avui no és la primera protesta que es fa a la ciutat contra les dificultats que hi ha per trobar un lloc assequible i digne per viure-hi. Fa pocs dies la Coordinadora d'Assemblees d'Habitatge de Barcelona, que avui també es manifesta, ha posat en marxa la irònica campanya 'Adéu BCN' amb cartells i eslògans contra l'especulació immobiliària.