La ministra de Sanitat s'escuda en una llei franquista per justificar el copagament farmacèutic

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, compareix d'urgència al Congrés aquest dimarts per explicar la polèmica que va encendre l'alarma a principis de mes sobre el copagament farmacèutic. En una entrevista a TVE, va avançar la intenció de fer pagar més als pensionistes amb rendes de més de 18.000 euros. " El copagament podria pujar, baixar o quedar igual", va dir. Poques hores després i davant del ressò que va tenir, va afanyar-se a rectificar i va assegurar que el govern espanyol només ho "estudiava". Mariano Rajoy, però, va desmentir-la la setmana passada i va negar que tingués previst augmentar el copagament farmacèutic aquesta legislatura.

Dolors Montserrat s'ha esmenat una vegada i una altra aquest dimarts al Congrés. I ha repetit fins a tres cops que " la modificació del copagament dels medicaments no és a l'agenda del govern". Per justificar-se, ha explicat tota la història del sistema de la Seguretat Social. Llegint en tot moment un discurs de gairebé una hora –les polèmiques i sortides de to han marcat l'inici del seu mandat–, la ministra de Sanitat s'ha escudat en la llei franquista del 1966 sobre la Seguretat Social per justificar l'existència del copagament farmacèutic. "El copagament farmacèutic no és una invenció del PP i s'aplica a Espanya des de fa 50 anys, des de l'1 de gener del 1967 que va entrar en vigor la llei de bases de la Seguretat Social", ha assenyalat.

Segons ha recordat Montserrat, aquesta llei establia que els beneficiaris participessin en part del pagament de la recepta excepte si se'ls dispensava en hospitals públics o concertats. Aquesta llei va ser la base perquè el 1978 s'establís el copagament de forma progressiva per medicament fins al 40% el 1980, però deixessin de banda els pensionistes.

Amb tots aquests arguments, la ministra de Sanitat ha volgut defensar el reial decret del 2012 i que va establir que els pensionistes paguessin per primer cop un 10% dels medicaments, amb un topall de 8 euros al mes. Montserrat ha assegurat que no cal canviar el sistema perquè la norma del 2012 –que va acabar, per un temps, amb la universalitat de la Seguretat Social– ha aconseguit ja reduir els deutes en el sistema.

Comparativa amb la resta d'estat europeus

Montserrat ha defensat que el sistema públic de salut espanyol és dels millors d'Europa i ha alertat que l'Estat mai ha permès el copagament assistencial, és a dir, pagar per anar a la consulta o bé a urgències d'un hospital, mentre que França es paga entre un i sis euros i a Portugal cinc euros per visita. L'oposició li ha reconegut que la Seguretat Social espanyola és de les millors del món, però que l'objectiu és justament no destruir-la amb l'augment del copagament farmacèutic.

El portaveu del PP ha defensat que s'apugi el copagament farmacèutic a les rendes més altes perquè ja tenen possibilitats també de pagar-se mútues privades i ha assenyalat que el sistema abans del 2012 era "injust" perquè els pensionistes amb potser 2.500 euros al mes no pagaven res i en canvi un pare de família amb quatre fills havia de pagar un 40%.

A tall de conclusió, Montserrat ha assegurat que " el sistema nacional de salut és un actiu vital de la marca Espanya".