El ministre de l'Interior estudia treure la Policia Nacional del CIE

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dimarts que el seu departament està estudiant la possibilitat de "treure" de l'interior dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) el personal de la Policia Nacional perquè, en el seu lloc, hi treballi "un altre tipus de personal amb una qualificació diferent".

Zoido ha fet aquesta afirmació als passadissos del Senat, després d'intervenir a la sessió de control per contestar una pregunta d'Units Podem precisament sobre els CIE, com el que funciona a la Zona Franca de Barcelona i que l'Ajuntament ha ordenat precintar. El ministre ha anunciat que s'obriran noves instal·lacions a Màlaga, Algesires i Madrid.

La pregunta s'ha produït després que aquest matí Zoido presidís el ple del Consell de la Policia, una reunió en la qual ja s'ha plantejat el debat sobre la presència policial als centres d'estrangers. El disseny pel qual s'organitzaran aquests centres encara s'està estudiant, és ara " un esbós" que vol discutir amb els grups parlamentaris i amb els sindicats policials, ha precisat el ministre al Senat.

Sobre si els agents de Policia Nacional deixaran de treballar a l'interior d'aquests centres, Zoido ha reconegut que aquesta és una possibilitat que comparteix, però ha mostrat prudència i ha evitat donar més detalls perquè es tracta efectivament d'una possibilitat. "Això és el que estem determinant", ha postil·lat abans de precisar que la Junta General de la Policia aposta per aquesta opció. Per això, el ministre ha insistit que "no és bo" que hi hagi agents de Policia. Tot seguit, encara que no ha volgut donar per fet aquest extrem, ha afegit: "Encara que els governs del PSOE els va mantenir dins, els traurem fora". Ha incidit, però, que no cal donar res per tancat.