“El model aporta valor afegit a l’educació pública”

Va néixer el 2010 i s’ha convertit en un dels 19 instituts escola de referència que hi ha a Catalunya per l’original mètode d’implicar els seus 500 estudiants en els seus propis aprenentatges. L’Institut Escola Les Vinyes (Castellbisbal) imparteix educació infantil, educació primària i secundària, i destaca pel seu mètode innovador. Les Vinyes de Castellbisbal és un dels centres que formen part del programa Escola Nova 21.

El centre va sorgir a partir d’un augment de la demografia a Castellbisbal i, per tant, de la demanda educativa. El departament d’Ensenyament va proposar la creació d’un institut escola al municipi que els docents van fer seu planificant un projecte educatiu propi. El centre potencia el traspàs de coneixements dels alumnes de secundària als d’infantil i primària, com ara fent tallers o a l’hora d’aprendre a llegir. “Un institut escola dona un valor afegit a l’educació pública”, afirma el director de Les Vinyes, Quim Preixens, que assegura que d’aquesta manera es resolen les “angoixes” de les famílies que veuen com un problema que els seus fills canviïn de centre quan passen de primària a secundària. Segons el director, “alguns pares” escullen l’educació concertada o privada “per evitar aquest tràngol” als seus fills. “Aquest sistema permet una relació d’aprenentatge entre els més petits i els més grans que beneficia totes les generacions”, conclou Preixens.

A més, Les Vinyes dedica el 40% del curs a treballar en projectes i el 60% a assignatures curriculars. Lluny de seguir els llibres de text en assignatures com català i matemàtiques, incorporen elements enfocats als projectes plantejats pels mateixos alumnes. “Resolem un tema buscant un aprenentatge en què l’alumne ha de prendre decisions, organitzar-se i treballar en equip”, afirma Sergi del Moral, cap d’estudis del centre, que afegeix que aquesta metodologia permet a l’alumne veure els seus errors i encerts i “qüestionar-se” preguntes.

“Els nostres estudiants són partícips del seu propi procés d’aprenentatge”, explica Preixens, que assegura que aquesta manera de treballar fomenta “persones crítiques, competents i capaces de resoldre estratègies”.

L’etapa d’infància i primària consisteix a despertar les inquietuds, motivacions i curiositat dels més petits, fomentant l’experimentació, mentre que a secundària es treballen matèries en concret, desenvolupant habilitats o plantejant un tema i treballant-lo en pràctica.

“Els alumnes estan acostumats a treballar en grup i si es generen conflictes de lideratges saben que han d’arribar a consensos per solucionar el problema”, afirma Preixens. L’escola dedica 2 hores al dia a projectes d’àmbits educatius, mentre que un cop al trimestre i durant 15 dies no hi ha exàmens, horaris ni classes per centrar-se en projectes anomenats “transversals”, com ara el que duen a terme aquest mes els alumnes de tercer d’ESO, que estan fent una maqueta tridimensional de Castellbisbal per destacar el seu patrimoni cultural.