Mor un home de 75 anys en l'incendi d'una casa a Olesa de Montserrat

Un home de 75 anys ha mort aquest dijous a la matinada en l' incendi d'una casa a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc poc després de la 01.30 h. Els fets han passat en un habitatge de dues plantes ubicat al carrer Gran número 9 d'aquest municipi.

L'incendi, del qual es desconeixen les causes, ha cremat totalment la planta baixa de la casa, on hi havia el menjador. Les plantes primera i segona han quedat afectades pel fum. Els Bombers, que hi han desplaçat cinc dotacions, han donat per controlat l'incendi a les 02.14 h.

En arribar els Bombers, l'home ja havia sortit a l'exterior gràcies a l'ajuda dels veïns, però estava molt greu, amb cremades al 40% del cos.

El personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'hi ha desplaçat amb dues ambulàncies, ha atès la víctima i li ha practicat maniobres de reanimació, però finalment ha mort.