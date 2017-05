Mor un home de 33 anys en un accident de trànsit a Capçanes

Un home de 33 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Capçanes, va morir divendres a la nit a la TV-3002 a Capçanes, al Priorat. Per causes que s'estan investigant, hi va haver una sortida de via d'un turisme i, com a conseqüència del sinistre, el conductor i únic ocupant del vehicle va morir.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 23.39 hores. Tres patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets, al punt quilomètric 0,1 de la TV-3002, a tocar de la rotonda de l'estació de Capçanes.

