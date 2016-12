Un home de 86 anys mor en l'incendi d'una casa a Dosrius

Un home de 86 anys ha mort aquest dissabte al migdia en l' incendi d'una casa a Dosrius, al Maresme. Segons informen Bombers de la Generalitat, poc després d'un quart d'una del migdia s'ha donat l'avís d'un foc a l'interior d'una casa d'obra i dues plantes ubicada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

Les primeres informacions afirmen que la vetlladora de l'ancià, de 54 anys, l'havia intentat socórrer traient-lo a l'exterior de la finca, on l'ha atès personal mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat un helicòpter i una ambulància. L'home, però, ha perdut la vida abans de poder ser evacuat a cap centre sanitari. Per la seva banda, la dona ha estat atesa d'una crisi d'ansietat i d'una intoxicació per inhalació de fum i, segons el SEM ha estat traslladada en estat greu a l' Hospital de Mataró.

El foc ha destruït totalment una saleta d'estar ubicada a la planta superior de la construcció. Encara es desconeixen les causes de l'incendi. A banda dels esmentats efectius del SEM, fins el lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre dels Bombers i i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.