Mor un home de 26 anys mentre treballava en una empresa de Vilamalla

Aquest dissabte al matí ha mort un home mentre treballava en una empresa de la població de Vilamalla, a l'Alt Empordà. Els Mossos han rebut l'avís a les 7.08. Quan han arribat al lloc dels fets, han trobat un treballador que estava netejant una màquina de producció i que s'hi ha quedat atrapat i ha mort.

Els serveis d'emergència s'hi han desplaçat per atendre'l, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima és un home de 26 anys, veí de Figueres i nacionalitat espanyola. A l'accident s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Mossos i una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i del departament de Treball, Aferts Socials i Família.