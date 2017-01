Mor un home de 49 anys en l'incendi d'una casa a la Selva del Camp

Un home de 49 anys ha mort aquesta matinada de diumenge en l' incendi de casa seva a la Selva del Camp (Baix Camp). Els fets han passat al número 17 del Raval de Sant Pau.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del del foc, que ha cremat totalment el menjador de l'habitatge, a la 1.32 hores de la matinada.

En el moment de l’incendi, a l’habitatge hi havia el propietari, un home de 49 anys que ha perdut la vida, i un altre home de 64 anys, que ha pogut sortir de la casa i ha estat atès al lloc dels fets pels serveis sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En les tasques d’extinció hi han treballat 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han pogut donar per controlat l’incendi a les 01.55 hores. També hi han treballat 5 patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l’incendi.