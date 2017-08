Els Mossos investiguen la mort en "estranyes circumstàncies" d'un home a l'hospital Joan XXIII de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dijous a la tarda que estava ingressat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès), segons informa avui la policia catalana.

Investiguem la mort d'un home que estava ingressat en un hospital de Tarragona https://t.co/LHuifGzQKU — Mossos (@mossos) 25 d’agost de 2017

Segons els Mossos, cap a les 17.50 h d'ahir van ser alertats que un home, de 30 anys i de nacionalitat marroquina, que estava ingressat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona havia mort en "estranyes circumstàncies". Els agents van comprovar que hi havia diferents indicis que apuntaven a una possible mort violenta. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima estava en coma i no tenia mobilitat.

Els agents de l'àrea d'investigació criminal s'han fet càrrec de la investigació per aclarir els fets i en aquests moments no es descarta cap hipòtesi.