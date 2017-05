La municipalització de serveis necessitarà l’aval dels tribunals

Els pressupostos generals de l’Estat no impediran, finalment, les municipalitzacions dels serveis però sí que les condemnen a haver de passar pels jutjats. El govern espanyol havia inclòs als comptes una disposició addicional que havia indignat els consistoris d’esquerres perquè prohibia contractar els treballadors de les empreses concessionàries en el marc dels processos de remunicipalització. A la pràctica, es tractava de fer impossibles els processos de municipalització. Una esmena del PSOE al text que el PP havia pactat amb Ciutadans ha permès obrir una escletxa, que matisa la prohibició.

En el text original, el PP vetava incorporar com a empleats públics els treballadors d’empreses contractistes de serveis, com els de l’aigua, fins i tot en el supòsit que s’acabés la concessió o si es remunicipalitzava el servei. A més, en els casos en què s’incorporessin a una societat mercantil pública, i no directament a la plantilla municipal, aquesta incorporació només es podia dur a terme si venia forçada per una sentència judicial, o es feia a través d’un procés de selecció públic. En aquests casos, però, les altes computaven en la taxa de reposició, que està limitada per la llei d’estabilitat, encaminada a reduir el dèficit. Això vol dir que no es podien incorporar tots els treballadors, o que s’havien de deixar de cobrir les baixes d’altres empleats públics per fer lloc a la plantilla municipal als nous empleats.

L’esmena aprovada finalment no elimina la prohibició de base però evita que els nous empleats d’aquestes empreses públiques computin a la taxa de reposició. D’aquesta manera, els empleats de les concessionàries poden passar a formar part de l’empresa municipal si hi ha una sentència judicial que ho avala o si passen un procés d’oposicions municipals. Tot i l’esmena del PSOE, el text final no garanteix que tots els treballadors de les empreses municipalitzades puguin ser incorporats a les plantilles municipals, perquè els criteris de selecció dels ajuntaments poden ser diferents dels de l’empresa privada. A tall d’exemple, un empleat de l’empresa privada podria no tenir el nivell d’estudis que per norma requereix el consistori als treballadors d’aquest segment laboral. L’única solució seria que un jutjat dictaminés que té dret a passar a dependre de l’empresa pública, un procés que es pot allargar en el temps. “Estem disposats a fer els recursos i les batalles judicials que facin falta”, va explicar ahir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que està en ple procés de municipalització de la gestió de l’aigua. Ballart va dir que es tracta d’un “atac a l’autonomia local”.

“Allau de processos judicials”

Per aquest motiu, el grup parlamentari d’Units Podem va considerar insuficient aquesta esmena i es va abstenir en la seva votació. Segons la seva lectura, amb la modificació es possibiliten alguns dels processos que estaven encallats, però “només el 5%”, segons va explicar la diputada del partit lila Auxiliadora Honorato a l’ARA, que va pronosticar una allau de processos judicials per aquests conflictes. La diputada socialista María Jesús Serrano va considerar, en canvi, que, tot i que l’ideal hauria sigut que la disposició addicional no hagués existit (com defensava l’esmena de Podem, que era derogatòria), és “preferible” la modificació introduïda per l’esmena del seu partit: “Hem preferit millorar la disposició addicional, consensuant-la amb la Federació de Municipis i els sindicats”.

Castelldefels ha municipalitzat aquest any el servei de neteja i ahir va presentar els nous vehicles i els treballadors. Els 74 empleats han sigut subrogats de l’empresa que fins ara gestionava el servei de recollida de les escombraries. L’alcaldessa, Candela López, va denunciar que el govern espanyol vol “reduir la capacitat de les administracions públiques de gestionar els seus serveis”.