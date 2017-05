Un nen mor en desprendre’s la teulada on estava jugant a Teià

Un nen de 13 anys va morir ahir a la tarda després de caure al buit des de la teulada d’una fàbrica abandonada a Teià (Maresme). El nen, juntament amb tres amics més, havia anat fins a aquell edifici per fer-se unes fotografies i penjar-les a les xarxes socials. La víctima es va enfilar dalt de la teulada, que es va ensorrar. La caiguda va ser d’entre set i deu metres i, segons sembla, el nen va morir immediatament.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l’avís a les 18.00 h i fins a la fàbrica s’hi van desplaçar un helicòpter medicalitzat i diverses ambulàncies. El servei d’emergències va intentar reanimar el menor sense èxit. Fins al lloc dels fets també s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Teià i dels Mossos d’Esquadra.

Els testimonis de l’accident són tres amics de la víctima. Tots quatre són del municipi veí del Masnou. Després de presenciar l’accident mortal, els tres nois van ser atesos per un equip de psicòlegs.

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, es va traslladar fins al lloc dels fets amb diversos regidors del consistori i amb l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, que també va arribar acompanyat de regidors del seu Ajuntament. “És una trista notícia”, va dir l’alcalde de Teià en unes declaracions recollides per l’agència ACN.

Els veïns de la fàbrica, que estava abandonada des de fa més de 10 anys, van explicar que és habitual que molts nens i joves hi vagin a jugar. Preguntat pels periodistes, Bosch va assegurar que “en diverses ocasions” l’Ajuntament de Teià havia demanat a la propietat de la fàbrica que tanqués el perímetre del recinte.

“Enderroc immediat”

Situat al carrer Maria Aurèlia Capmany, a la zona de la Plana de Teià i a tocar de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons, la fàbrica, de dues plantes, feia anys que estava en desús. L’alcalde va anunciar que quan tingui l’informe de la unitat d’investigació científica dels Mossos d’Esquadra -que pot estar a punt avui mateix-, es redactarà una “resolució d’alcaldia” per ordenar “l’enderroc immediat” de la nau. Bosch va explicar que ja s’ha informat la propietat de l’edifici i la jutge que ahir va procedir a l’aixecament del cadàver del nen. L’alcalde va explicar que la mesura vol “evitar que hi hagi altres adolescents que vulguin accedir a l’edifici i que hi hagi més accidents”.