Els Mossos acusen d'homicidi imprudent dues persones pel cas de la nena ofegada a Ripoll

El responsable de la piscina municipal de Ripoll (Ripollès) i una de les monitores socorristes que estaven amb la nena de 4 anys que va morir ofegada aquest divendres a les instal·lacions han estat acusats pels Mossos d'Esquadra per un homicidi imprudent greu.

La policia ha entregat aquest dilluns al matí als jutjats de Ripoll l'atestat que recull el resultat de les investigacions. Entre d'altres, s'hi inclouen les declaracions que els mossos van prendre a comissaria, tant als cinc professors com als quatre monitors que eren a les instal·lacions en el moment dels fets, i l'informe preliminar de l'autòpsia.

Els forenses van concloure que la petita es va ofegar perquè van trobar una gran quantitat d'aigua als seus pulmons. El cas transcendeix ara la via policial i entra a la judicial. El jutjat haurà de decidir ara si cita a declarar, aquest cop ja com a investigats, tant el responsable de la piscina com la socorrista.

La petita, de 4 anys, va morir divendres passat al matí mentre feia una activitat escolar de natació. La nena, que estudiava a l'Escola Pirineu de Campdevànol (Ripollès) havia anat a la piscina municipal juntament amb una vintena d'alumnes del centre.

L'ofegament va tenir lloc cap a quarts de dotze del migdia. Aleshores, a la piscina hi havia cinc professors i quatre monitors (tots, amb titulació de socorrisme). Quan ja recollien, es van adonar que la petita no era amb el grup i la van trobar surant a la piscina. Tot i que es va alertar de seguida els serveis d'emergència, ja no es va poder fer res per salvar la vida de la nena.