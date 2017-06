Mor una noia de 23 anys en un accident nàutic a Badalona

Una noia de 23 anys ha mort aquest matí quan ha caigut d'una embarcació en marxa a Badalona. Cap a les 10.30, la barca on navegava ha perdut el control per una avaria mecànica, segons han determinat els Mossos d'Esquadra, i en una batzegada ha caigut a l'aigua. Llavors, la barca ha passat per sobre de la noia. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques però no han pogut fer res per salvar-li la vida.