Una noia denuncia una agressió sexual múltiple durant Carnaval de Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove d'uns 25 anys per part de tres homes que la van abordar dimecres passat a la matinada en una plaça de Vilanova i la Geltrú (Garraf), en plena celebració del Carnaval.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, la víctima ha presentat una denúncia per intent de violació davant els Mossos d'Esquadra, en la qual relata que els tres suposats agressors, que segons el seu parer semblaven actuar de forma coordinada, la van sotmetre a tocaments i contactes sexuals contra la seva voluntat.

La jove, segons el seu relat, va ser abordada en primer lloc per un dels suposats assaltants quan es trobava sola sota els porxos de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, i després dos còmplices que semblaven estar a l'espera es van sumar a l'agressió.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar els tres sospitosos a partir de la descripció facilitada per la víctima, que detalla que els agressors eren tres homes d'entre 20 i 25 anys, morenos, amb els cabells curts i que no anaven disfressats.

La policia catalana ha recopilat les gravacions de les càmeres de seguretat dels establiments de la zona on va ocórrer l'agressió per si poden haver captat alguna imatge dels assaltants que permeti identificar-los.

L'associació Bullanga Feminista, que ha difós aquest cas d'agressió sexual en les cèlebres festes de Carnaval de Vilanova i la Geltrú, ha fet una crida a totes aquelles persones que puguin facilitar alguna dada per identificar els tres agressors sexuals, i per fer-ho ha facilitat l'adreça de correu electrònic bullangafeminista@gmail.com.

L'entitat ha advertit que, a jutjar per la denúncia presentada per la víctima, els tres agressors sexuals actuaven coordinats, per això no descarten que puguin haver perpetrat altres assalts a dones que no hagin transcendit.

La policia catalana, de la seva banda, ha afirmat a Efe que no li consten altres denúncies per agressions sexuals a la via pública durant les festes de Carnaval de Vilanova.