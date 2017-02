El nombre de científiques a Espanya, estancat des de fa una dècada

A Espanya ja es doctoren tantes dones com homes, però aquesta suposada igualtat no es trasllada, a la pràctica, als llocs de treball com a investigador. El percentatge de dones científiques a l’Estat és del 39%, una xifra que encara que supera en sis punts la mitjana europea -situada en el 33%-, només ha variat tímidament en l’última dècada. Des del 2008, quan les dones ocupaven el 35,4%, el percentatge de científiques només ha crescut tres punts i mig. Aquesta és una de les conclusions de l’informe Científicas en cifras 2015, que ahir van presentar la secretària d’estat de R+D+I, Carmen Vela, i la directora de la Unitat de Dones i Ciència, Ana Puy.

Es tracta, van dir, d’un “lent però esperançador avenç” cap a la igualtat de gènere, un progrés que es veu estancat per tres motius. El primer, va explicar Vela, és que “en molts casos” són les mateixes dones qui decideixen no seguir escalant en la seva trajectòria professional. En d’altres, les aspiracions laborals de les dones es veuen “llastades per barreres socials”. “És aquí on cal actuar per afavorir la promoció de les dones més ràpidament”, va dir Vela. En tercer lloc, la responsable de l’informe va subratllar que “l’estancament de la inversió” també pot haver frenat l’augment de científiques al mercat laboral. “El primer que cal perquè entrin més dones a la ciència és que hi hagi moltes places”, va reivindicar Vela. Al seu parer, en els últims anys no s’han pogut fer grans avenços en aquest sentit perquè les dificultats econòmiques no permetien cobrir bona part de les jubilacions.

A més nivell, menys dones

En tot cas, l’informe és l’enèsima constatació que, també en ciència, com més alt és el càrrec de responsabilitat menys representació femenina hi ha. Així, entre els estudiants de grau les dones dominen i representen el 54% del total, un percentatge que s’enfila fins al 58% en les matriculacions a màsters. En les tesis doctorals s’assoleix la paritat absoluta, amb el 50% de dones i el 50% d’homes, una xifra que, segons Vela, és molt important qualitativament i molt superior a la mitjana europea”. A partir d’aquí, la presència femenina perd protagonisme.

Així, el percentatge d’investigadores en càrrecs de direcció i càtedres és tan sols del 21%. Això significa que, en el món científic, vuit de cada deu directius són homes, una proporció que no és tan acusada en els centres privats, on les dones ocupen el 43% de les places directives.

Ara bé, on la bretxa és més escandalosa és en els rectorats: en només tres de la cinquantena d’universitats públiques la rectora és una dona. Es tracta de les universitats de Granada, l’Autonòma de Barcelona (UAB) i la del País Basc. “La paritat és una bona pràctica però no és obligatòria en els equips rectorals”, va excusar Vela. I això que el 74% de les universitats públiques i el 88% dels organismes públics d’investigació (OPI) tenen aprovats plans d’igualtat de gènere.

La situació no és gaire més optimista si es tenen en compte les convocatòries de projectes científics. També en aquest cas la representació de les dones està infrarepresentada, encara que la diferència tendeix a ser més baixa que abans. Davant d’aquest panorama, quina solució hi ha? Les autores de l’informe van admetre que és una carrera de fons i van reclamar, entre altres solucions, donar “més llibertat” a les científiques. “Mentre les dones se segueixin dedicant tres o quatre vegades més a les feines de casa que els homes, és temps que no poden dedicar a la seva vida professional”, va dir Vela. Un canvi de models que cal abordar des de totes les professions.