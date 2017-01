Un jardí exòtic i "una àgora sensorial": així quedarà el futur parc de les Glòries

La nova plaça de les Glòries està a punt per a la seva transformació. L’Ajuntament de Barcelona va presentar fa un mes el nou planejament urbanístic per a l’espai, que modifica el Pla General Metropolità del 2007 i l’adapta al projecte de parc Canòpia Urbana, que el 2015 va guanyar el concurs públic per dissenyar el nou parc de les Glòries. Aquest dijous l'Ajuntament ha mostrat algunes imatges de quins seran els espais específics que hi haurà a parc, on hi inclouen una gran clariana, dues àrees per a gossos, un jardí exòtic, un jardí d'immersió o una àgora sensorial. El nou parc de la plaça de les Glòries costarà 42 milions d'euros.

540x509 El mapa amb tots els espais del parc El mapa amb tots els espais del parc

Segons el nou planejament de Glòries, el parc assolirà superfície global de zona verda de prop de 12 hectàrees. Actualment, està en redacció el projecte executiu d’urbanització de la Canòpia Urbana, i el Govern municipal treballa per iniciar les obres el primer semestre del 2018. El parc s’estructura en tres nivells diferenciats, per una banda, la coberta vegetal (Canòpia) que recorre tot el parc i que dóna caràcter unitari a aquest àmbit de Glòries; per l’altra, l’existència de nodes de biodiversitat protegida que es reparteixen per tot el parc i són refugis de la natura inaccessibles per les persones; i finalment, les plantacions de l’estrat baix (arbustives, vivaces, gramínies i zones de gespa).

El nou parc presentarà un hàbitat boscós de tipus mediterrani als espais de biodiversitat, arbres de fulla perenne i caduca a la canòpia i jardins amb vegetació exòtica a la resta. En total es comptarà amb 1.343 exemplars.

Aquests seran els espais principals del nou parc:

La Gran Clariana: gran espai obert i d’estada per a la ciutadania.

540x306 La Gran Clariana serà un espai obert La Gran Clariana serà un espai obert

Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.

Espai lúdico-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.

Esports Taula: ping pong i futtoc.

Pista d’Esports: tindrà usos polivalents com a pista de bàsquet, pista de ball i pista de patinatge.

2 àrees per gossos.

Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.

540x306 Imatge del balcó urbà de la nova Plaça de les Glòries Imatge del balcó urbà de la nova Plaça de les Glòries

Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies.

Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.

Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.

Jardí d’Immersió: situat a la sortida del metro, permet que els ciutadans puguin connectar directament amb el nou parc.

Plaça Sud: espai de plaça arbrada en contacte amb el DHub i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà a la banda sud del parc amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.

540x306 A la Plaça sud hi haurà el nou intercanviador, amb metro, bus i tramvia A la Plaça sud hi haurà el nou intercanviador, amb metro, bus i tramvia

Rambla dels Encants: àmbit on s’ubicaran les fires de la ciutat i espai de passeig.

Rec Comtal: està previst posar de relleu elements històrics com el rec Comtal i el patrimoni industrial existent, Fàbrica de Paraigües i la Sucrera. El rec Comtal, una infraestructura hidràulica històrica, es protegirà com a element paisatgístic, es recuperaran els elements arqueològics, se’n destacaran les restes trobades i s’estudiarà la seva revitalització i integració dels usos de lleure al llarg del seu traçat dins del parc.

Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

Mirador: espai polivalent elevat amb vistes sobre la Gran Via.

El futur parc serà de caràcter obert les 24 hores, no obstant, hi haurà algunes zones que es protegiran de manera permanent o per franja horària a fi de preservar els espais més delicats. D’aquesta manera "es garantirà la permeabilitat de l’espai i la lliure circulació dels veïns" en qualsevol hora del dia.