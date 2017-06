Nous indicis posen en dubte que el càmera Mario Biondo se suïcidés

La seva família sempre va defensar que no es va suïcidar, i ara un nou informe forense contradiu el dictamen del jutge i els donaria la raó. El document, avançat per 'La Vanguardia', apunta que Mario Biondo, càmera i marit de la presentadora Raquel Sànchez Silva, només va poder morir assassinat.

El jove va ser trobat mort en estranyes circumstàncies el maig del 2013 a casa seva i el cas va ser arxivat a Espanya. El jutge, basant-se en l'informe forense, va dictaminar que Biondo s'havia suïcidat i actualment el cas està tancat. No obstant això, els familiars han defensat sempre que el càmera va ser assassinat i han reclamat la reobertura del cas a Espanya. Per aquest motiu, els pares del jove han mantingut els últims anys un conflicte amb la seva viuda, Sánchez Silva, que sí que va acceptar la resolució judicial espanyola. La fiscalia de Palerm, d'on és originari Biondo, manté oberta la investigació.

Des de la mort del càmera, els seus familiars han presentat quatre dictàmens de pèrits independents apuntant a la hipòtesi d'un homicidi, al qual ara se suma el de l'agent Lluís Duque, especialista en policia científica i investigació de delictes, va ser Mosso d'Esquadra durant 15 anys i actualment és al cos de Policia de Malgrat i professor de criminalística a la UdG i a la UAB.

L'informe consisteix en una anàlisi de tots els dossiers a què ha tingut accés sobre el cas a la fiscalia de Palerm (on el cas continua obert) i les fotografies de l'autòpsia.

Peces que no encaixen

Lluís Duque ha explicat aquest matí a RAC1 que considera que l'escena de la mort de Biondo no encaixa amb un suïcidi. Per començar, el cadàver es va trobar penjat d'un estant de casa seva amb un mocador que no estava del tot ajustat: "El llaç és ample i no frega el clatell" de l'home, assegura. A més, "no hi ha congestió visceral ni hemorràgies" pròpies d'un penjament. Si es volia treure la vida, doncs, "per què no es va ajustar el mocador?".

Duque també es mostra sorprès pel fet que, si l'home volia suïcidar-se, no es pengés des d'un prestatge més elevat, ja que el seu cos va quedar suspès amb les cames flexionades sobre el terra. L'agent també ha detectat un cop al dors del coll de Biondo, que podria apuntar que algú el va colpejar.

A més, "la porta estava tancada amb clau quan va arribar l'assistenta", que és la persona que va trobar el cadàver. Per tant, assegura, sospitaria d'una persona que tingués "accés a les claus" i que, per tant, "ell coneixia".