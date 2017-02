El número de científiques a l'Estat, estancat des de fa una dècada

A Espanya ja es doctora el mateix número de dones que d'homes. Ara bé, aquesta suposada igualtat no es trasllada, a la pràctica, als llocs de feina d'investigador. I és que el percentatge de dones científiques a l'Estat és del 39%, una xifra que, encara que supera en sis punts la mitjana europea (situada en el 33%), només ha variat unes dècimes en l'última dècada. En gairebé 10 anys, només ha crescut tres punts i mig, ja que el 2008 el percentatge de dones científiques era del 35,4%. Aquesta és una de les conclusions de l'informe 'Científiques en xifres 2015', presentat aquest dimarts per la secretària d'Estat d'I+D+i, Carmen Vela, i per la directora de la Unitat de Dones i Ciència, Ana Puy, que han assegurat que la situació, sobretot si es compara amb Europa, reflecteix un "lent però esperançador" avenç cap a la igualtat de gènere.

Vela ha explicat que és difícil trobar una resposta que expliqui la desigualtat de gènere a la ciència a l'Estat. Segons ha dit, "en molts casos" la dona és qui "decideix no seguir avançant", encara que també ha subratllat que " l'estancament de la inversió" també pot haver frenat l'augment de científiques. "El primer que hi ha d'haver perquè entrin més dones a la ciència, és que hi hagi moltes places", ha afirmat.

Per sectors, les dones representen el 46% dels llocs de feina d'investigació a l'administració pública, quatre punts més que la mitjana de la UE (42%); el 42% a l'ensenyament superior i el 31% al sector empresarial (a Europa el percentatge és del 20%). Ara bé, la gran diferència no es troba en el sector laboral, sinó en el rang del lloc de feina: com més alt és el càrrec, menys representació femenina hi ha.

Així, en l'esglaó més baix, de l'alumnat matriculat en carreres científiques a universitats públiques, un 54% són dones, una proporció que puja una mica en els casos del màster, on el 58% dels alumnes són dones. En el següent esglaó, el de les tesis doctorals, el 2015 es va aconseguir per primera vegada la paritat absoluta, una xifra "molt important qualitativament i molt superior a la mitjana europea", segons Vela.

A partir d'aquí, el biaix de gènere es fa cada cop més palès. Per exemple, el percentatge d'investigadores a les universitats i centres públics d'investigació supera el 40%, mentre que en el sector empresarial les dones ocupen només el 31% dels llocs de treball científics. Si s'apuja en l'escala laboral, només el 21% dels càrrecs de direcció i càtedres de les universitats públiques estan ocupats per dones. De fet, la bretxa segueix existint als òrgans de govern de les universitats: només tres universitats públiques tenen rectores. Són les de Granada, l'Autònoma de Barcelona i la del País Basc.

Menys èxit en els projectes

Una altra de les conclusions de l'estudi és que, en relació a les convocatòries de projectes, les donen solen tenir una taxa d'èxit menor que la dels homes, tot i que les diferències tendeixen a ser menors que en el passat. En canvi, pel que fa a les beques entregades per l'Estat, les taxes d'èxit (la relació entre el nombre d'ajudes concedides i les sol·licitades) s'han equilibrat entre dones i homes.

L'informe ha estat elaborat per la Unitat de Dones i Ciència del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, en base a un document estadístic que recull la situació de dones i homes en la investigació.