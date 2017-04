Un oasi de pau per als malalts de càncer

Ni bates blanques, ni recepció ni cita prèvia. El nou centre per atendre persones amb càncer que es crearà a principis de l'any vinent a l'Hospital de Sant Pau s'ha concebut amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu sota la premissa que sigui un espai obert i acollidor on els pacients rebin atenció psicològica i puguin resoldre dubtes en una atmosfera relaxada.

El Kàlida Sant Pau, dissenyat per Benedetta Tagliabue, estarà situat a pocs metres del Servei d'Oncologia, perquè el pacient que surti de l'hospital – després de rebre el diagnòstic o el tractament– no s'hagi de desplaçar, tot i que el servei s'oferirà de manera gratuïta a malalts d'altres centres hospitalaris que hi estiguin interessats. Els promotors d'aquest projecte tan iioner, que s'ha presentat aquest matí al recinte modernista de Sant Pau, preveuen que a partir del tercer any de funcionament hi puguin acudir unes 15.000 persones a l'any, amb una cinquantena de visites diàries.

Aquest nou espai, que té un cost de dos milions d'euros –es finançarà amb donacions–, està gestionat per l a Fundació Nou Cims i la Fundació Privada de l'Hospital de Sant Pau, amb la col·laboració de la Fundació de Gestió Sanitària del mateix centre. El Kàlida Sant Pau s'inspira en la vintena de centres M aggie's que hi ha al Regne Unit i que donen atenció psicosocial tant als pacients com a les famílies amb la voluntat d'oferir un acompanyament emocional que faci front a la sacsejada que suposa la malaltia. Germán Cabezas, president de la Fundació Kàlida, ha assenyalat que "l'impacte en la persona i el seu entorn és sovint més dur que la mateixa malaltia".

Agustí Barnadas, director del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de Sant Pau, ha assegurat que "un hospital no té l'ambient adient per oferir aquest servei psicosocial", i ha avançat que el personal del nou centre serà extern, seguint "les directrius, però, de l'hospital, per caminar tots en la mateixa direcció". Tagliabue, per la seva banda, ha destacat que durant el tractament que va rebre el seu marit, Enric Miralles, a Houston van tenir l'oportunitat de conèixer un centre de característiques similars que els va ajudar a tenir una actitud positiva davant la malaltia.