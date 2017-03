Les ocupacions d'habitatges a Barcelona freguen el miler

A Barcelona hi ha 869 habitatges ocupats, segons l’únic estudi que ha fet fins ara la unitat contra l’exclusió residencial (UCER) de l’Ajuntament. El 20% d’aquests habitatges són de petits propietaris i el 80% de grans amos o bancs. La xifra és del mes de setembre però no es va fer pública fins la setmana passada i, segons fonts del consistori, abans que es posés en marxa el pla d’anàlisi de l’habitatge de la UCER “no es feien estudis” i no hi ha “dades contrastades”. Això vol dir que és impossible saber si el fenomen està augmentant o si es manté. Tampoc hi ha cap garantia que no hi hagi més pisos ocupats no detectats.

“És una quantitat petita i concentrada en certs barris”, va assegurar el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, a la comissió municipal on va presentar la dada. També va insistir que el nombre d’immobles ocupats tan sols representa un 0,1% dels 857.862 habitatges de Barcelona. “Això que un marxi i li ocupin el pis és un mite totalment fals”, va remarcar. A la comissió es debatia una proposta del PP perquè l’Ajuntament assessori i doni suport als afectats per les ocupacions irregulars, que es va aprovar amb el suport del Grup Demòcrata, Ciutadans i l’abstenció d’ERC. La regidora del PP a l’Ajuntament de Barcelona Àngels Esteller va acusar el govern d’Ada Colau d’estar “emparant les ocupacions il·legals”.

Nous serveis de protecció

Fonts d’una de les principals empreses del sector immobiliari afirmen que no han detectat cap augment important de les ocupacions en els últims anys. Però els sistemes de seguretat que abans es venien com a antirobatoris, i que continuen servint per impedir que algú entri a la força en un habitatge, ara s’anuncien com a “antiokupes”. Una empresa de Montcada i Reixac, STM Seguridad Integrada, ven i lloga portes antiokupes. Segons anuncia, instal·lar-ne una durant un any i mig costa 1.456 euros. Es col·loquen davant de les portes originals, estan reforçades amb metall, no tenen ni espiell ni pom i s’obren cap a fora. Algunes persones les instal·len mentre fan obres o si han de passar temporades fora de casa, per evitar possibles ocupacions.

Les companyies de portes i panys no són les úniques que fan negoci amb la por als okupes. Un vídeo, amb aspecte de dibuixos animats infantils i veu en off de to alliçonador, presenta un bloc de pisos amb una parella jove amb un nadó, una àvia que fa mitja, un parell d’estudiants... tots veïns ben avinguts. Fins que apareix un greu problema: dos okupes de somriure malèfic que desperten tothom amb la música, omplen l’edifici de pintades i quan els veïns es queixen contesten coses com: “Soc okupa, tinc els meus drets i trucaré a la policia”. El vídeo afegeix que “la policia es veu amb les mans lligades i poca cosa pot fer davant d’aquesta mena de situacions totalment injustes”. És un anunci de l’empresa Desokupa.

La polèmica companyia assegura que amb “armes” com “el diàleg” i “la coherència” ha afrontat 200 “expedients” de cases ocupades amb un 92% d’èxit. La mateixa empresa que l’Ajuntament de Barcelona ha dut a la fiscalia per fer servir amenaces com ara “qualsevol dia us trenco les cames” per fer fora els okupes.

Un àtic a Sant Antoni

Els propietaris que no han pogut evitar que els ocupin el pis són els de l’àtic del número 106 del carrer de Floridablanca. Aquest és un dels prop de mil pisos ocupats que hi ha la ciutat. Té habitants nous des de fa tres mesos. Són l’Edwin, perruquer de vint-i-pocs anys; la seva parella, a l’atur, i la seva gossa, una pitbull de color gris. No paguen lloguer i tenen l’aigua i la llum punxades. Afirmen que van entrar a viure al pis quan el cunyat de l’Edwin, ara a la presó, va deixar-lo. “Sóc okupa, però m’agradaria pagar un lloguer social. Tinc molts pocs ingressos, i la meva dona està sense feina”, explica l’Edwin des del menjador, pintat de blanc de fa poc i amb només un parell de cadires i un mirall.

Tot i que assegura que va ser el cunyat -també okupa- qui els va obrir la porta per entrar-hi a viure, l’administrador de la propietat té una altra teoria. “Hi ha tota una màfia que gestiona pisos susceptibles de ser ocupats; en marxa un i en ve un altre. S’avisen entre ells”, afirma Javier Jordán, de Finques Jordán, que ja s’ha trobat amb una dotzena de clients a qui de sobte han canviat el pany i els han ocupat el pis.

L’àtic de Floridablanca és un dels més recents, i cinc pisos de l’immoble -tots del mateix propietari- s’estan rehabilitant amb una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona a canvi que després entrin a la borsa de lloguer social. “És trist que un propietari col·labori i l’Ajuntament no es preocupi de solucionar un conflicte que porta molts problemes”, opina Jordán, que n’enumera alguns: “La resta de veïns, llogaters antics que sí que paguen, s’han queixat perquè treuen el gos a defecar al terrat, i alguns amenacen de marxar. Per no parlar de les despeses per la denúncia als jutjats o com estan deixant el pis, que després caldrà reformar”, lamenta l’administrador. Segons ell, no es tracta de “famílies que s’han quedat sense res i entren a un pis buit”, sinó d’una “autèntica màfia, que deixa desemparats propietaris que, en aquest cas, col·laboren al màxim perquè a la ciutat no hi hagi pisos buits”, conclou l’administrador. El pis que ocupen l’Edwin i la seva xicota es va reformar fa uns mesos però l’estat actual ja és bastant precari.

El propietari de l’edifici ja ha rehabilitat i entregat a la borsa de lloguer social cinc dels nou pisos, i volia lliurar també els quatre restants, incloent-hi l’ocupat. “Tot i que vam remetre la denúncia a l’Ajuntament, no hem obtingut cap resposta”, lamenta Javier Jordán.

Vigilància privada en una finca a Terrassa

L’ocupació d’uns pisos a Terrassa ha acabat amb la presència d’agents de seguretat privada durant 24 hores per evitar conflictes entre els veïns. Aquesta és la mesura que fa uns mesos va prendre Banc Sabadell, propietari dels immobles, després que els llogaters de dos blocs de la zona de les Fonts demanessin mesures de seguretat “urgents” davant la situació que estaven vivint. Unes setmanes abans, diverses persones van ocupar alguns dels pisos buits dels dos edificis i va començar el conflicte amb els veïns, sobretot pels problemes de soroll que, asseguren, provocaven aquestes persones. Actualment, els únics ocupants són una família amb 4 fills, que només poden entrar a l’edifici quan l’agent de seguretat els obre la porta. Els veïns es van organitzar i van aconseguir que les companyies subministradores tallessin els serveis. La família ha d’anar a buscar l’aigua a la font, cuinar amb butà o passar la nit amb espelmes. “No tenim una casa on viure i només demano solidaritat i comprensió”, assegura la Rosi, mare de la família, que lamenta l’actitud dels veïns.

Detingut per forçar un pis i llogar-lo

Els Mossos d’Esquadra van arrestar el dijous 16 de març a Manresa un home que el dia abans havia forçat el pany d’un pis i havia intentat llogar-lo a un altre home cobrant una entrada de 450 euros. No se’n va sortir perquè no tenia clau del portal de l’edifici i, quan hi va dur el llogater enganyat, se’l va trobar tancat. Va intentar trencar el pany amb un tornavís però no se’n va sortir i els veïns se’n van adonar, van avisar que trucarien a la policia i va fugir.

La policia no dubta que l’home que havia pagat -que no va fugir i es va quedar al portal- ho havia fet enganyat, creient que el lloguer era legítim, segons l’inspector Enric Gerónimo de la Asunción, subcap de l’àrea bàsica policial d’el Bages. Però la víctima i els veïns van reconèixer el fals propietari, que tenia antecedents, en les fotografies dels arxius policials. Això va permetre que l’arrestessin l’endemà. Segons l’inspector aquesta és l’única denúncia d’aquesta mena que els ha arribat al Bages, tot i que no descarten que hi hagi casos que no coneixen.