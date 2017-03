Els okupes de l’edifici de la Llagosta comencen a marxar

El conflicte de la Llagosta passa del carrer als jutjats. El grup de joves okupes que van entrar a viure de manera il·legal a sis pisos d’un edifici del carrer Sant Francesc de la població van ser citats ahir a declarar als jutjats de Mollet del Vallès. La majoria dels inquilins, però, ja han abandonat el bloc en no aguantar la pressió dels veïns i dels futurs propietaris que aquest mes havien d’entrar a viure als pisos. Les manifestacions han sigut pràcticament diàries davant de l’edifici i han aconseguit que ara només hi quedi el Pepe, que ocupa el 2n 2a des de fa dues setmanes.

El procés judicial s’ha precipitat perquè el conflicte entre els okupes i els futurs propietaris ha pujat de to i per les denúncies presentades pel BBVA -propietari de l’edifici- i per gran part de les onze famílies que havien d’entrar-hi a viure. De fet, des de fa uns dies, l’empresa de seguretat Prosegur ha canviat els panys de les portes d’accés al bloc i custodia durant 24 hores l’entrada a l’edifici.

“No he marxat voluntàriament, sinó que no em van deixar entrar al pis”, assegurava ahir en sortir dels jutjats el Sohi, un dels okupes, que des de fa uns dies ha hagut d’anar a viure a casa d’un amic a Mollet. Tot i això, fonts del BBVA asseguren que es van entregar claus dels nous panys als ocupants. El Sohi es va acollir ahir al seu dret a no declarar davant del jutge en considerar que s’està fent un “judici ràpid”.

Situació desesperant

L’allargament d’aquest conflicte està sent un calvari per a les famílies que havien d’entrar a viure als pisos, que veuen que els seus plans no poden prosperar fins que es resolgui el cas als jutjats. “Ens sentim molt impotents perquè ja havíem deixat el pis de lloguer on vivíem i ara estem al carrer”, assegura la María José Avi, que, juntament amb el seu marit, havia de signar el contracte de compra de l’habitatge aquest mes. “Sentim ràbia perquè aquestes persones es riuen de nosaltres a la nostra cara”, lamenta Avi, a qui se li fa una muntanya pensar que, si se soluciona la situació, després el banc haurà de reparar les destrosses causades pels okupes als pisos.

Els futurs propietaris van aturar les manifestacions diumenge passat per evitar més situacions de tensió i deixar el conflicte en mans de la justícia. “He intentat dialogar amb els okupes i no hem aconseguit res”, afirma Avi. “Dubto que torni a viure a la Llagosta perquè em portaré a matar amb mig poble”, va afirmar el Sohi.