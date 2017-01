¿Tens un arbre de Nadal i no saps què fer-ne? T'expliquem els punts de recollida a Barcelona

La ciutat de Barcelona té, des d'aquest dissabte i fins al 17 de gener, un total de 220 punts per a la recollida dels tradicionals arbres de Nadal, que se situen als deu districtes de la ciutat. L'objectiu és evitar que els arbres acabin abandonats de forma incívica a la via pública i alhora aprofitar-los per millorar el manteniment dels espais enjardinats de la ciutat.

L'any passat els serveis municipals van recollir un total d'10.502 arbres de Nadal, cosa que va suposar uns 98 m3 d'encoixinat. L'Ajuntament recomana lliurar els arbres nets d'elements ornamentals.

Els serveis de recollida de residus són els encarregats de la retirada periòdica dels arbres -majoritàriament avets, però també branques d'arbres diversos que han servit de decoració nadalenca a les llars- dipositats pels ciutadans per al seu degut tractament com a material de jardineria. Aquest procés requereix de dos o tres mesos de tractament per a obtenir una bona qualitat d'encoixinat. El material resultant es dipositarà en els espais verds de la ciutat al llarg del primer semestre de l'any.

Punts de recollida 2017

Ciutat Vella

- Parc de la Ciutadella i Zoo, al costat del passeig Picasso/Marquès d’Argentera

- Parc de la Ciutadella i Zoo, al costat de Wellington/Pujades

- Jardins de Sant Pau del Camp

- Plaça Vila de Madrid

- Pl. Cucurulla

- Pg. del Born

- Pl. Carles Pi i Sunyer

- Av. Francesc Cambó

- Pl. Emili Vendrell

- Pl. de la Catedral

- Pl. Castella

- Pl. Pes de la Palla

- Pl. Catalunya/Portal de l’Àngel

- La Rambla (davant Pompeu Fabra)

- Pl. Josep M. Folch i Torres

- Pl. La Maquinista

- Pl. Ramon Berenguer el Gran

- MACBA

- Pl. Poeta Boscà

- Pl. Pau Vila

- C/Almirall Cervera/Passeig Marítim de la Barceloneta

- Plaça Mar/ Passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona

Eixample

- Parc de Joan Miró, a la banda Aragó/ Vilamarí

- Parc de Joan Miró, a la banda Vilamarí /Diputació

- Parc de l’Estació del Nord, a la banda Almogàvers/Wellington

- Pl. André Malraux

- Passeig Sant Joan /Ausiàs Marc

- Rbla. Catalunya/València

- Rbla. Catalunya/Còrsega

- Placeta Diagonal/Diputació/Padilla

- Pg. de Sant Joan /Av. Diagonal

- Jardins de Doctor Duran i Reynals

- Pl. Doctor Letamendi, costat muntanya

- Jardins Reina Victòria

- C/Enric Granados, entre av. Diagonal i Paris

- Av. Roma, entre Borrell i Urgell

- Av. Roma-Casanova

- Av. Roma-Rocafort

- Av. Josep Tarradellas/ Calabria

- Jardins de Sebastià Gasch (Rocafort, 87 - fora al carrer)

- Pg. de Sant Joan-Gran Via (banda muntanya-Besòs)

- Pg. de Gràcia/Provença (Costat Besòs)

- Pg. de Gràcia/Pl. Catalunya (davant Apple)

- Jardins de la Torre de les Aigües (Roger de Llúria, 56)

- Pl. Universitat

- Pl. Urquinaona

- Av. Mistral/ Entença

- Av. Mistral/ Viladomat

- Jardins de Montserrat Roig ( C/Provença 539, fora al carrer)

- Jardins de la Indústria

- Pl. Gaudi

- Pl. de la Sagrada Família

- Jardins de Montserrat

- Jardinets de l’Alguer

- Av. Josep Tarradellas/ Pl. Francesc Macià

Sants-Montjuïc

- Parc de Can Sabaté

- Pl. Teresa Claramunt amb Ferrocarrils Catalans

- Jardins Sant Cristòfol / Pg. Zona Franca

- Pl. Pérez Moya (Parc de l’Espanya Industrial)

- Mirador del Poble Sec – Passeig Montjuïc

- Parc de la Font Florida (Mineria – Gran Via)

- C/ Alts Forns/ Mare de Déu del Port / Aviador Ruiz/ Alda

- Pl. Sant Cristòfol amb c/Mecànica

- C/Joan Güell- c/Rosés

- Pl. del Sortidor

- Pl. de Joan Corrades

- Pl. Santa Madrona

- Pl. de la Farga

- Pl. de Sants - Galileu

- Pl. de Sants – Pl. Ramon Torres Casanoves

- C/Brasil - c/ Sants

- C/ Moianès-c/ Corral

- C/ Vilardell / Moianes

- Pl. Olivereta

- C/ Vilardell / Sant Roc

- Jardins de Màlaga (c/Nicaragua)

- Pl. Bonet i Muixi

- C/Badal - c/Constitució

- Pl. Navas

Les Corts

- Parc de Cervantes/ Roserar

- Av. Diagonal / Entença

- Parc de les Corts

- Jardins del Dr. Dolça

- C/Doctor Ferran/ Pg. de Manuel Girona/ Capità Arenas/ Manila

- Jardins de Clara Campoamor

- Plaça del Centre

- Jardins de les Infantes

- Jardins de Joaquim Ruyra

- Jardins de Bacardí

- C/ Gelabert

- Pl. Can Rosés

- C/Torrent de les roses, 54

- Travessera de les Corts-c/ Les Corts

- c/ Cardenal Reig – c/Pintor Rivalta

Sarrià – Sant Gervasi

- Pl. Adrià

- Pl. Consell de la Vila

- Pl. Joaquim Folguera

- Parc de Monterols

- Jardins de Moragas

- Jardins Turó del Putxet/ Marmellà

- Jardins de la Vil·la Amèlia /Eduardo Conde

- C/Prats de Motlló/ Herzegovina

- Av. Pau Casals / Bori i Fontestà

- Av. Pau Casals / Mestre Nicolau

- C/ Santa Fe de Nou Mèxic / Escoles Pies

- Jardins de Can Castelló

- C/Doctor Roux / Pau Alcover

- Pl. Roig i Raventós

- Jardins de Ca n’Altimira

- Jardins de la Tamarita

- Pl. Artós

- Pl. Manuel de Corachán

- Pl. Pep Ventura (Vallvidriera)

- Pl. de Sarrià

- Pl. Ferran Casablancas

- Jardins Maluquer

- Pl. Molina

Gràcia

- Pl. Gal·la Placídia / Travessera de Gràcia

- Pl. Gal·la Placidia, centre plaça, tocant a Via Augusta

- Pl. Lesseps, al costat Parròquia dels Josepets

- Pl. Lesseps / Torrent de l’Olla

- Pl. Sanllehy

- Parc de la Creueta del Coll

- Park Güell/ Olot

- Pl. Alfons Comín

- C/Pi i Margall /Ca l’Alegre de Dalt

- Pl. John Lennon

- Jardí de la Sedeta

- Pl. Trilla

- Pl. del Nord

- Via Augusta / Josep Antúnez

- Jardins de Salvador Espriu, banda Diagonal/Gran de Gràcia

- Pl. Revolució de Setembre de 1868

- Pg. de Sant Joan /Travessera de Gràcia, costat Besós

- Pg. de Sant Joan / Travessera de Gràcia, costat Llobregat

- Pl. Joanic

- Pl. del Poble Romaní

Horta - Guinardó

- Rda. del Mig / Praga

- Parc de l’Amistat, per Coïmbra

- Jardins Príncep de Girona / Taxdirt

- Parc del Guinardó

- Pl. Catalana

- Tajo - Fulton

- Pl. Maragall

- Rbla. del Carmel amb Dante

- Carretera del Carmel / Can Xirot

- Av. Jordà/ Idumea

- C/Poesia / Àngel Marqués

- C/Jorge Manrique / Ventura Rodríguez

- C/ Tenerife

- C/ Lisboa

- Pg. Maragall, 295-297

- Pg. Maragall / Segle XX

- c/ Llobregós / Conca de Tremp

- Plaça Eivissa

- Plaça Pastrana (cantonada Cifuentes)

- Plaça Teixonera

- Plaça Can Baró

Nou Barris

- Via Júlia / Via Favència

- Parc de la Guineueta, al costat Pl. Llucmajor

- Parc de la Guineueta, davant carrer Castor, 21

- Parc del Turó de la Peira, banda passeig Fabra i Puig

- Parc del Turó de la Peira, banda passeig Turó de la Peira / Beret

- Parc de Josep Maria Serra Martí

- C/ Baltasar Gracián / Passatge Argullós

- Via Júlia / Conflent

- C/Vèlia amb Escòcia

- Pg. de Fabra i Puig , entre Santapau i Malgrat

- Pl. Llucmajor

- Pl. Virrei Amat

- Pl. Roja

- Pl. Sóller

- C/ Aiguablava

- C/Ramon Albó (ambulatori)

- Pg. Ciutat de Mallorca

- Heron City, costat Rio de Janeiro/ Andreu Nin

- Pg. de Valldaura (per sobre el Mercat )

- Pg. de Fabra i Puig/ Pere D’Artés

Sant Andreu

- Pl. del Taxi

- Pl. Orfila

- C/Gran de Sant Andreu/ Rubén Dario

- C/Gran de Sant Andreu/ plaça Comerç

- Pl. Assemblea de Catalunya

- C/Portugal /Pegàs

- C/Rovira i Virgili /Gran de Sant Andreu

- C/Acàcies /Garcilaso / Maragall

- Jardins de Can Fabra

- Jardins Casa Bloc (Valentí Iglesias/Eiximenis)

- Avda. Meridiana / Garcilaso (costat mar)

- Pl. Ferran Reyes, costat mar

- Pl. Ferran Reyes, costat muntanya

- Pl. General Moragues

- C/Lima / Sas /passeig Guayaquil

- Pl. Palmeres

- Plaça de la Trinitat

- C/Sant Adrià /Llinars

- Pl. Congrés Eucarístic

- Pl. Dr. Modrego

- Pl. Ramon Riera

- Centre Comercial La Maquinista

- Via Barcino/ Tossal

Sant Martí

- Av. Diagonal/ Granada / Llacuna

- Parc del Clot

- Plaça de la Pau

- Parc de Carles I

- C/Pere IV / Agricultura Treball

- Parc del Poblenou

- Parc de St. Martí

- C/Perú

- Rambla Prim, entre Llull i Pallars

- Rambla Prim / Guipúscoa

- Rambla Prim / Santander

- Pl. de la Verneda

- Av. Icària / Centre de la Vila

- Av. Icària / Àvila

- Pl. Doctor Trueta

- Jardins Mercè Plantada

- Jardins de Can Miralletes

- Pl. Doctor Serrat

- Pl. Mare Nazária March

- Pl. dels Porxos

- C/ Taulat / Selva de Mar