Una oportunitat professional després de deixar els estudis

El Jaume va deixar el batxillerat a mitges. Des de l’octubre, però, ha tornat a classe i fa un curs de cuina que forma part dels itineraris que ofereix el projecte Passwork. “És el que em va inspirar més confiança”, explica el Jaume. Passwork és un pla pilot que “està en construcció” i que vol ajudar joves a tenir un projecte professional que els permeti accedir al mercat laboral, però també acompanyar-los en un procés que els permeti tornar a entrar al sistema educatiu, segons Daniel Sáez, director del projecte. De fet, un 70% dels joves que han entrat en aquest programa no havien acabat l’ESO.

El programa consta de dues fases: orientació i formació. En aquest primer any de funcionament, 525 joves han rebut orientació, quasi el doble del que s’havien proposat en engegar-lo. I d’aquests, 450 han entrat a la segona fase de formació. Els que van abandonar l’orientació no arriben a la cinquantena, segons destaquen els impulsors del pla.

El programa està adreçat a nois i noies d’entre 16 i 24 anys que no han acabat els estudis, tenen poca experiència laboral i estan en una situació de vulnerabilitat. Però també s’enfoca a “joves que estan desorientats”, que no saben cap on encarar la seva vida laboral, va defensar Sáez ahir en la inauguració oficial del projecte, a la qual va assistir la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. La consellera va defensar la iniciativa perquè brinda noves oportunitats i fa que els joves siguin “els protagonistes del futur, però també del present”. L’atur en la franja d’edat dels 15 als 19 anys és d’un 24%, va recordar Bassa, per sobre de la del global de la població catalana, que frega el 15%. Precisament, la meitat dels que participen en aquest programa són joves de 16 i 18 anys, cosa que demostra, segons Sáez, que “troben un bon encaix” en aquest projecte.

El projecte forma part del programa de Garantia Juvenil, que està finançat amb fons socials europeus. En total, s’ofereixen 24 itineraris professionals, com ara formacions de cambrer, monitor de lleure o per treballar al món del comerç o de la imatge personal.

La Rocío i l’Antonella estan fent el curs de cambrera des de l’octubre. “Aprenem com hem de servir i també com funciona el tema dels vins”, van explicar a l’ARA. Cap de les dues havia acabat l’ESO i fan aquest curs per poder continuar aprenent després d’haver fet altres cursos, com de cuina o neteja. L’ofici de cambrera els agrada, sobretot per “estar darrere la barra”, diu la Rocío. Tot i que de moment encara “predomina la teoria”, explica l’Antonella, a partir del febrer començaran pràctiques en empreses.

El treball en equip és un dels punts forts del programa, segons els joves. És un dels aspectes que destaquen els alumnes que participen en els espais en què es treballen competències bàsiques i transversals per a tots els alumnes, dividits en quatre grups: audiovisual, esportiu, artístic i ioga. Tots aquests àmbits són comuns a tots els itineraris. Els alumnes que volen aprendre a ser monitor de lleure, per exemple, fan classes de monòlegs. Per què? “Hem après a comunicar-nos molt millor amb les persones”, explica un dels alumnes, però també “a treballar en equip”.

Treballar o seguir estudiant

En aquest primer any de prova pilot, 41 joves ja han obtingut el primer contracte de feina, tot i que encara no han acabat el programa. Però també n’hi ha hagut 29 que han decidit tornar a estudiar. Precisament, hi ha una línia específica per ajudar joves que no han acabat l’ESO a preparar les proves d’accés a cicles formatius, però també ho poden fer seguint un itinerari en concret a través d’assignatures especialitzades.

Actualment, formen part de Passwork 260 alumnes. La prova pilot acabarà el 2017, però el projecte té vocació de continuar. Els impulsors confien que el Govern hi seguirà apostant per a futures edicions.