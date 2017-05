El grup Demòcrata demana al govern de Colau que aturi el discurs que "criminalitza" el turisme

El grup municipal Demòcrata a Barcelona ha lamentat els atacs amb pintura i ous contra dos hotels del Poblenou aquest divendres durant una manifestació al barri contra la massificació turística. La regidora Sònia Recasens ha instat el govern d'Ada Colau a condemnar els fets i li ha demanat que posi fre al discurs que " criminalitza el turisme" a la ciutat.

En un comunicat, el grup ha instat a prendre mesures per "regular i controlar" una activitat econòmica que genera riquesa i llocs de treball a Barcelona.

Durant la protesta d'aquest divendres a la rambla del Poblenou, dos allotjaments hotelers van rebre el llançament d'objectes i d'algun pot de fum a les seves portes per part d'alguns dels manifestants.

La mobilització estava convocada per la plataforma 'Ens plantem', crítica amb el turisme massiu i la construcció de nous hotels al barri, com els que s'estan construint al carrer Llull. Els impulsors han enviat una nota valorant la protesta del divendres com una acció que demostra que els veïns no permetran un creixement turístic que "elititza el comerç, gentrifica cada cop més i expulsa als i les veïnes que no podem fer front a un lloguer desmesurat".

Han lamentat la resposta policial "desmesurada" quan al final de la manifestació els Mossos d'Esquadra van identificar 8 persones, cinc de les quals menors, a l'interior d'una illa de cases. "És una acció que busca estendre la por al Poblenou", han assegurat.

El director de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha fet una piulada a Twitter assegurant estar "preocupat" pels fets. "S'han de condemnar sense matisos. Els models no es defensen amb violència", ha dit.