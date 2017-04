Els ossos del Pirineu es desperten de la hibernació i són més que mai des que es van reintroduir

Els ossos bruns dels Pirineus ja han acabat d'hibernar: els sistemes de control de la població de l'espècie han detectat que aquestes últimes setmanes han començat a despertar-se. I són més que mai des que es van reintroduir a Catalunya. A finals de l'any passat, quan començaven a hibernar, se'n van comptar 31 exemplars: 5 mascles adults, 10 femelles adultes i 16 cries. Aquestes xifres són les més altes d'ençà que es va reintroduir l'espècie.

Hi ha ossos, com el Goiat, que estan permanentment monitoritzats, mentre que els moviments de la resta es controlen a través d'un seguiment d'evidències. Durant el 2016 es van obtenir 809 dades a Catalunya, 359 de les quals són bateries de fotografies i vídeos fets amb sistemes automàtics i 205 són mostres de pèl. Aquest seguiment forma part del projecte europeu 'Pyroslife' per consolidar la població d'ossos bruns al Pirineu central. Aquest projecte el coordina el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Consell General d'Aran, Forestal Catalana, SA, la Universitat de Lleida i la Fundación Oso Pardo.

Durant el 2016 es van atribuir als ossos 33 atacs a ramats i ruscs d'apicultors, 8 al Pallars i 25 a la Vall d'Aran. S'han obert 37 expedients d'indemnització dels quals la Generalitat s'ha fet càrrec, o se'n farà, per un import de 9.332 euros. A més, s'ha posat en marxa un programa perquè els ramaders agrupin els animals com a mesura de protecció i vigilància i s'han contractat pastors i ajudants de pastors d'ovelles i cabres, vaquers i eguassers per controlar i supervisar els animals a la muntanya, així com la col·locació de tanques elèctriques per protegir les arnes d'explotacions apícoles.