Un 64% de pacients de càncer catalans demana serveis d'estètica, fisioteràpia i nutrició

260x366 L’activitat física diària, encara que sigui caminar 30 minuts, és una de les recomanacions més importants per a la prevenció dels càncers. / FRANCESC MELCION L’activitat física diària, encara que sigui caminar 30 minuts, és una de les recomanacions més importants per a la prevenció dels càncers. / FRANCESC MELCION

Un 64% de pacients de càncer catalans demana accés a serveis complementaris relacionats amb el benestar, com l'estética, l'exercici físic, la fisioteràpia i la nutrició, i un 72% troba a faltar informació sobre aquest tipus de teràpies, segons un informe de l'Associació Espanyola Contra el Càncer ( Aecc) a Catalunya.

En roda de premsa aquest dijous, el president d'Aecc-Catalunya, Juli de Miquel; el seu gerent, Ángela Sánchez, i la membre del consell executiu Yolanda Cuesta han presentat l' estudi de les necessitats actuals i futures dels pacients oncològics i les seves famílies a Catalunya, que consideren "pioner" i que han impulsat enfront de l'augment de la prevalença del càncer per l'envelliment de la població.

Preguntada per si aquests serveis vinculats a cura de la persona haurien d'incloure's en la cartera pública de serveis, Sánchez ha qüestionat que l'administració hagi de prestar-ho tot i ha apuntat a les seves limitacions: "El que ha de fer és tractar i diagnosticar molt bé", i ha celebrat la qualitat del sistema sanitari català.

L'estudi afegeix que un 51% dels enquestats considera important ampliar la informació durant el procés de la malaltia; un altre 51%, l'assistència psicològica i suport emocional; un 48%, el transport; un 45%, la rehabilitació; un 44%, grups de suport; un altre 44%, ajudes econòmiques, i un 36% activitats d'oci.

Atenció als supervivents

Els enquestats reclamen més suport en la fase de seguiment, perquè "no hi ha un model clarament definit" d'atenció als supervivents -un grup cada cop major-, la qual cosa deriva en necessitats no cobertes: un 20% no ha rebut informació sobre seqüeles; un 21% no s'ha sentit acompanyat en tornar a la vida quotidiana, i un 36% no ha rebut ajuda per gestionar les seves emocions.

Més d'un 80% veu positius factors sobre el diagnòstic, com ara que va ser ràpid, amb informació clara i honesta o se li va comunicar amb tacte. Pel que fa al tractament, els resultats també són molt favorables tant pel que fa a la informació rebuda sobre efectes adversos com a l'empatia dels professionals sanitaris.

L'estudi advoca per un model "integrat" i dirigit la persona i no a la malaltia i per la formació dels professionals en aspectes més transversal com l'atenció psicològica. Sánchez és partidària que servei púbic i entitats del Tercer Sector s'uneixin per donar aquest tipus d'ajudes i no es quedin només en el diagnòstic de la malaltia: "D'aquí al 2020 ens comprometem perquè això no quedi així. Quan el malalt ens necessiti, ens tindrà", i ha anunciat la creació d'un centre d'atenció integral a Barcelona.

El document ha estat elaborat tenint en compte que la tendència del càncer en els propers anys serà l'increment de la supervivència dels pacients, l'augment de la incidència del càncer en allargar-se l'esperança de vida, la cronificació de la malaltia i l'aparició de nous tractaments.