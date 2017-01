Els pagesos de Lleida celebren els efectes de la boira gebradora

Temps força estable en aquests primers dies del 2017. El país es manté en situació anticiclònica, i això fa que una part important del territori, la que engloba les comarques de Ponent i del sud, es mantingui des de fa setmanes sota els efectes d’una boira gebradora. Ara bé, aplicant la dita meteorològica que diu que mai no plou a gust de tothom, la boira també té efectes positius. “Si va acompanyada de fred és bona per als fruiters. Així l’arbre acumula les hores de fred necessàries per donar un bon fruit”, explica el Gerard Salinas, un agricultor d’Aitona (Segrià), que aquests dies també té cura dels seus camps, malgrat que admet que amb un ambient així molts matins preferiria quedar-se al llit i no anar a treballar. “Aquest any anem bé. Estem una mica millor que l’any passat per aquestes dates, però no podrem dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat”, afegeix el Gerard, que gestiona finques amb préssecs, nectarines i paraguaians.

No és l’únic que celebra els efectes beneficiosos de la boira sobre els camps. També el president de l’organització agrària Asaja de Lleida, Pere Roqué, apunta que la boira “afavoreix que no prosperin malalties de campanyes passades”. “Els arbres poden fer la dormida hivernal com els ossos, perfectament”, afegeix. En la mateixa línia, el professor de fruticultura de la Universitat de Lleida (UdL), Josep Dalmases, assegura que les baixes temperatures són “necessàries” per als arbres fruiters caducifolis, perquè són el senyal que disposaran del seu necessari repòs entre una collita i la següent. Fa dos anys, per contra, l’existència d’un hivern més càlid del que és habitual va fer que els arbres no es poguessin “adormir”.

Un mes seguit de boira

El mes seguit de boira a Ponent ha modelat paisatges fantàstics i ha matat fongs en els arbres fruiters però, i aquesta és la part negativa, també representa un perill a les carreteres. A més a més, alguns conreus com les oliveres o les vinyes es poden veure perjudicats d’estar per sota dels zero graus molts dies seguits. Però no hi ha dues espècies iguals, i per això en alguns llocs de la plana, com al Baix Segre i la Segarra, la boira gebradora anirà bé per al conreu del cereal d’hivern, sembrat a l’octubre. La humitat deixa una bona saó a la planta i això n’enforteix el creixement. “El pitjor problema són les gelades primaverals”, apunta per la seva banda el portaveu del sector de la fruita seca del sindicat d’agricultors JARC, Sisco Esquerda. “Quan fa un hivern no gaire fred i els ametllers no es paren resulta molt perillós. Si ve una gelada amb retard, totes aquelles flors que han sortit abans se les carrega”, explica.

Les boires instal·lades a Lleida al desembre també tenen els regants en la nòmina dels seus beneficiaris. “Si tenim boira, els terrenys aguanten la humitat i és com si tinguéssim aigua”, explica el president de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. “Si bé és cert que no soluciona el problema, almenys no empitjora la situació”, apunta. “En alguns casos, la boira ha arribat a salvar les collites”, reconeix.

El desembre, de fet, va ser el mes amb menys hores de sol des del 1942 a la ciutat de Lleida. Segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia, la capital interior de Catalunya només va rebre 31 hores de sol durant les últimes setmanes de l’any. Dalmases, però, alerta de les conseqüències sobre vinyes i oliveres recordant que més d’una setmana seguida a -7 graus pot matar les olives, que és exactament el que va passar a la campanya del 2001. Aquest és el motiu pel qual molts pagesos de la zona de les Garrigues han decidit plantar noves varietats d’olivera de floració més tardana, explica Esquerda. “Així disminuïm els riscos de gelades tardanes que matin els nostres fruits”, explica.

Sigui com sigui, la presència d’aquesta abundant quantitat de gebre als arbres fruiters no limita excessivament l’activitat dels pagesos. Més enllà del fet que els obliga a retardar alguns dies l’esporga de les branques, la plantació d’arbres o la futura collita, a recer aprofiten per fer tasques als magatzems i posar a punt la maquinària.