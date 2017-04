Tres detinguts després de lligar i apallissar dos homes en una casa d'Aitona

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts tres homes d'origen serbi com a presumptes autors d'un assalt en una casa del carrer Sinoga, d'Aitona, al Segrià, durant el qual van lligar, emmordassar i apallissar els dos homes que hi vivien.

Els fets van tenir lloc passades les 12 hores del migdia quan els veïns van avisar la policia en sentir crits a l'interior de l'immoble i després de trobar-se al carrer una de les víctimes, amb senyals d'haver estat lligada i emmordassada, demanant auxili.

Els Mossos van trobar els dos homes que havien patit l'agressió i no va ser fins hores més tard quan la policia va detenir tres dels presumptes assaltats, tot i que no descarta que hi pugui haver més implicats en els fets.

Els dos veïns de l'immoble, de la mateixa nacionalitat que els tres homes arrestats, també van ser detinguts després que els Mossos localitzessin al domicili una plantació interior de marihuana, fet que faria sospitar que podria tractar-se d'una venjança relacionada amb el tràfic de drogues.

Els homes van ser traslladats amb ferides a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tot i que la seva vida no corre perill.