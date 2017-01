La parròquia de Santa Anna de Barcelona obre les portes per acollir els sensesostre durant l'onada de fred

La parròquia de Santa Anna de Barcelona ha obert les seves portes a les persones sensesostre des d'aquesta nit fins diumenge per oferir-los menjar i allotjament durant l'onada de fred que afecta el territori.

En declaracions davant dels mitjans de comunicació, la monja teresiana Viqui Molins ha explicat que estaven treballant en la iniciativa de crear un espai obert les 24 hores, però que han hagut d'accelerar-ho davant la previsió de les baixes temperatures i han elegit aquest espai perquè està al centre de la ciutat. Durant la primera nit, s'han habilitat 12 llits i s'hi han allotjat una trentena de persones.

Per la seva banda, el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, ha proposat aquest dimecres que algunes estacions de metro de Barcelona obrin a les nits perquè puguin resguardar-s'hi les persones sense llar que dormen al carrer.

En una entrevista a BTV, Busquets ha explicat que algunes persones sense llar no és que es neguin a acudir als albergs municipals "sinó que no els donem la solució adequada", i per això encara hi ha persones que pernocten en caixers o a resguard en nits gèlides com la d'aquest dimecres.

"Creiem que si determinades persones poguessin entrar a les estacions de metro, per exemple a la de Catalunya, que té un hall amplíssim, o en altres estacions, m'estranyaria molt que no hi volguessin accedir", ha assenyalat Busquets.



"S'ha d'intentar, obrir-les i provar-ho, és tan factible com obrir, perquè cal buscar solucions fins que les trobem. És clar que si hi ha gent dormint encara al carrer és perquè alguna cosa fem malament entre tots", ha conclòs el director d'Arrels, fundació que es dedica a ajudar persones que no tenen llar i dormen al carrer.