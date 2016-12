La partida de salut mental dels pressupostos del Govern augmentarà un 20%

El pressupostos de la Generalitat que aquest dimarts van iniciar el tràmit parlamentari inclouen 70 milions més dels que hi havia en els últims comptes per millorar la salut mental dels catalans. El conseller de Salut, Toni Comín, va anunciar el 8 d'octubre passat, el Dia Mundial de la Salut Mental, que el pressupost per a salut mental tindria l'increment pressupostari "més gran de la història", i aquest dimecres al Parlament hi ha posat xifres, davant la pregunta d'una diputada de Junts pel Sí: un 20% més, 70 milions més.

"En salut mental és l'únic àmbit de la salut on anem pitjor que fa fa 5 anys, i hem empitjorat per culpa directa de la crisi", ha explicat el conseller al Parlament. " Europa ens ha dit que tenim un model d'atenció de salut mental comunitària molt bo, per això hi posem més recursos, perquè sabem on volem anar", ha afegit.

Urgències

El conseller Comín també ha respost una pregunta parlamentària, aquest cop sobre el col·lapse de les urgències de les últimes setmanes, feta pel diputat Albano Dante Fachín (CSQP).

"Està passant el que està passant tots els anys anteriors. Tenim un mal endèmic que hem de resoldre. Estem treballant per construir un nou sistema d'urgències per donar solucions més efectives", ha respost el conseller.

Fachín li ha replicat: "Vostè té eines per revertir el desastre que va fer Boi Ruiz, que va tancar centres d'atenció primària. La sanitat mereix més diners que la Fórmula 1 o 'La Vanguardia'".

Davant d'això, Comín ha conclòs: "Les urgències no només s'arreglen amb més pressupost, a diferència de les llistes d'espera, que si tingués 1.000 milions més, en un any les acabàvem, però amb les urgències no funciona igual".