Científics de Cambridge fan un pas significatiu per crear vida artificial

La creació de vida artificial pràcticament del no res pot haver donat un pas de gegant. Per primera vegada, científics de la universitat de Cambridge han recreat en laboratori un embrió de ratolí a partir de cèl·lules mare de dos tipus, sotmeses a un procés d'incubació en un dispositiu de tres dimensions ple de productes químics dissenyats per imitar les condicions d'una matriu. Després de quatre dies, els dos tipus de cèl·lules, prèviament modificades genèticament, van començar a format l'estructura de l'esmentat embrió de ratolí. La investigació va ser publicada aquest dijous al vespre per la revista ' Science'.

L'avenç ha estat descrit com una "obra mestra" de la bioenginyeria, que eventualment podria permetre als científics fer créixer embrions humans artificials en condicions de laboratori sense necessitat d'utilitzar un espermatozoide o un ou. L' estudi està dirigit per la professora Magdalena Zernicka-Goetz, del departament de Fisiologia, Desenvolupament i Neurociència de la universitat.

Our scientists have created an artificial mouse ‘embryo’ from stem cells for the first time. https://t.co/oCeQpF9BA6 pic.twitter.com/4JHbIBlHOM — Cambridge University (@Cambridge_Uni) March 2, 2017

Més enllà de l'encara futur de ciència ficció de crear vida, i hipotèticament, vida humana pràcticament de zero, l'aplicació immediata d'aquests assajos seria la d'una major comprensió de les primeres etapes del desenvolupament embrionari. Els coneixements adquirits podrien aportar explicacions fonamentals per entendre per què dos de cada tres embarassos humans fallen actualment. Les dades i l'experiència obtingudes permetrien així ser aplicades en els ja molt comuns tractaments de fertilitat.

En l'actualitat, els científics poden dur a terme experiments amb embrions humans sobrants de les teràpies de fecundació in vitro, però són escassos i al Regne Unit, per llei, han de ser destruïts després de 14 dies. El grup que lidera la doctora Zernicka-Goetz assegura que la possibilitat de crear un nombre il·limitat d'embrions artificials al laboratori pot accelerar la investigació en aquest camp i, potencialment, ajudar a superar alguns dels límits ètics a hores d'ara legalment establerts. "Creiem que serà possible imitar molts dels esdeveniments del desenvolupament que té lloc abans dels 14 dies en cèl·lules mare humanes utilitzant un procediment similar de la tècnica nostra que empra les de ratolí", des a 'Science' Zernicka-Goetz.

Problemes ètics

Comparant l’embrió artificial obtingut amb un d'un desenvolupament normal, els científics han demostrat que el seu procés de creixement va seguir d'entrada el mateix patró. Les cèl·lules mare s'organitzen per elles mateixes, situant-se en un extrem les pròpiament embrionàries i en un altre les perifèriques, anomenades trofectoderma. Una cavitat s'obre a continuació en el si de cada grup abans d'unir-se a la vegada, per formar la dita cavitat pro-amniòtica en què es desenvoluparà l'embrió.

Amb tot, mentre que aquest embrió artificial s'assembla molt a un de real, es creu que és poc probable que es desenvolupés més en un fetus sa. Perquè això succeeixi necessitaria la tercera forma de cèl·lules mare que intervé en la creació de vida humana, que és la que permet la formació del sac vitel·lí, el qual proporciona l'aliment per a l'embrió i a on es desenvolupa tota una xarxa de vasos sanguinis. El sistema, a més, encara no ha estat optimitzat per al correcte creixement de la placenta.

Gran Bretanya és actualment un dels líders mundial en la investigació sobre fertilitat. L'any passat un grup de científics de l’Institut Francis Crick va obtenir autorització per modificar genèticament els embrions humans, la primera vegada al món que un procediment d'aquest tipus va ser aprovat.

La difusió de la investigació de Cambridge aixeca de nou l'habitual controvèrsia sobre aquesta mena d’experiments. Els crítics adverteixen que obren la porta a nadons de disseny i als éssers humans genèticament modificats. El doctor David King, director del grup de vigilància Human Genetics Alert, assegura que "el que em preocupa sobre la possibilitat d'embrions artificials és que això esdevingui una via per a la creació de nadons genèticament modificats o fins i tot clonats. Fins que no hi hagi una prohibició global per aquestes possibilitats, com hem vist amb la transferència mitocondrial, aquestes investigacions corren el risc de ser la base científica per a companyies que utilitzaran aquestes tecnologies en països sense cap regulació."