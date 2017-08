Un pres passa la nit enfilat a un mur que separa els mòduls de Brians 2

Un pres ha passat la nit enfilat a un mur que separa els mòduls 3 i 4 de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), segons han informat fonts del Departament de Justícia de la Generalitat a Efe. L'intern, un dominicà de 28 anys d'edat i amb passaport holandès, condemnat per dos delictes de robatori i que presenta patologies mentals, segueix enfilat al mur des de les 19 hores de dissabte.

Els serveis penitenciaris intenten convèncer al reclús perquè baixi i estan atents a les seves condicions físiques per evitar una caiguda, tot i que descarten utilitzar la força perquè deposi la seva actitud. Les fonts han subratllat que es tracta d'un "fet aïllat" i que la situació a la presó és d'"absoluta normalitat", com demostra el fet que avui s'han mantingut les visites a reclusos previstes.

Els interns del mòdul en el qual està reclòs aquest pres van ser conduïts a les seves cel·les quan es va produir aquest incident per realitzar un recompte, però aquest matí han pogut realitzar les seves activitats amb normalitat, segons les fonts. El reclús que està enfilat per motius que no han estat revelats compleix condemna per dos delictes de robatori: una de sis anys i sis mesos i l'altra d'un any i nou mesos.