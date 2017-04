Es fan passar per revisors del gas i estafen 340 ancians

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dues bandes organitzades dedicades a estafes i furts a gent gran fent-se passar per operaris del gas. La investigació va començar fa deu mesos i ha culminat amb sis detinguts i tres entrades i escorcolls, dos a Barcelona i un a Alameda de la Sagra (Toledo). Això ha permès recuperar més de 43.000 euros en efectiu, material informàtic, eines i llistats de víctimes potencials.

Als arrestats se'ls relaciona amb un total de 340 delictes comesos durant l'últim any, en què van estafar una mitjana de 250 euros per cas. A més, també sostreien objectes si podien distreure a la gent gran mentre simulaven la reparació.

Els detinguts són de nacionalitat espanyola, d'entre 28 i 36 anys i han estat arrestats a Barcelona, Alameda de la Sagra (Toledo) i Zafra (Badajoz). La investigació va començar arran de la denúncia d'un home de 94 anys, veí del districte barceloní de Nou Barris, que va explicar que dos falsos operaris del gas van entrar al seu domicili, el van distreure i li van robar dos ordinadors portàtils.

Per cometre les estafes realitzaven una primera trucada des del telèfon d'un dels investigats per trobar víctimes potencials que poguessin caure en l'engany. Durant la conversa es feien passar per organismes oficials de l'administració del territori on actuaven i els informaven que pròximament passaria pel seu domicili un inspector del gas per fer una revisió.

A Catalunya fingien la instal·lació d'un sensor de fums, aprofitant una campanya institucional recent que proposava instal·lar aquests aparells en domicilis de gent gran amb risc de pobresa energètica per prevenir incendis pel deteriorament d'aparells de calefacció.